СБУ сообщила о разоблачении чиновника НАБУ в сокрытии квартиры — также ему аннулировали доступ к гостайне

13:12, 10 сентября 2025
Отдельно СБУ отмечает, что, кроме недостоверного декларирования, правоохранители установили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории, но фигурант не указал это, заполняя документы на допуск к государственной тайне.
Служба безопасности Украины, Офис Генпрокурора и ГБР разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. Об этом сообщили в СБУ.

По данным СМИ, речь может идти о детективе НАБУ Виталии Тебекине. Ранее медиа сообщали, что у него летом 2025 года проводились обыски.

По материалам дела, он пытался скрыть недвижимость, которую приобрел во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.

Так, в декабре 2023 года семья чиновника НАБУ приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода, стоимостью почти 100 000 долларов США. Факт приобретения имущества, в частности, подтверждается перепиской между сотрудником Бюро и его женой, показаниями продавца недвижимости и нотариуса, который проводил перерегистрацию квартиры и другими доказательствами.

По данным следствия, чтобы скрыть свою причастность к этой недвижимости, чиновник НАБУ и его жена решили оформить право собственности на этот объект на третье лицо — мать своей близкой знакомой. Несмотря на проживание семьи в квартире, в своей декларации за 2023 год чиновник НАБУ не указал эту недвижимость вообще, а в декларации за 2024 год обозначил ее как арендованную. Впрочем, согласно полученным доказательствам, подставное лицо, на которое была оформлена недвижимость, оплату за пользование жильем не получало.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции»).

Отдельно СБУ отмечает, что «кроме недостоверного декларирования правоохранители установили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории, но фигурант не указал это, заполняя документы на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон».

По результатам комплексной проверки Служба безопасности прекратила ему допуск к государственной тайне.

Дополнительно в СБУ отметили, что данное уголовное производство касается отдельного сотрудника НАБУ и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом.

«Как и ранее, СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очищения от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства», — добавили в СБУ.

Фото: СБУ

