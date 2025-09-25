Практика судов
Бесплатный проезд для ветеранов: кто имеет право и что делать в случае отказа

08:48, 25 сентября 2025
Отказ в льготе ветерану грозит перевозчику штрафом в 850 гривен.
Бесплатный проезд в общественном транспорте для ветеранов — это гарантированная законом льгота, обязательная для всех перевозчиков. Минюст объяснил, кто имеет право на льготу, где она действует, как реагировать на нарушения и как компенсируются расходы.

Таким образом, право на бесплатный проезд имеют участники боевых действий, лица, приравненные к ним, и люди с инвалидностью вследствие войны, как указано в ст. 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Льгота действует при наличии удостоверения или бесплатного электронного билета (при автоматизированной системе оплаты) независимо от места жительства или расстояния.

Льготный проезд доступен в:

  • городском транспорте (кроме такси),
  • сельском автотранспорте общего пользования,
  • пригородных поездах,
  • водном транспорте,
  • автобусах пригородных и междугородных маршрутов.

Отказ в льготе является нарушением: ст. 37 Закона «Об автомобильном транспорте» запрещает это, а ст. 133-1 КУоАП предусматривает штраф в 850 гривен. Дела рассматривают органы транспорта по ст. 229 КУоАП. В случае отказа ветеранам следует зафиксировать данные перевозчика, водителя, номер транспорта, маршрут, время, сохранить билет и привлечь свидетелей для суда. Если водитель требует оплату или кассир не выдает бесплатный билет при наличии мест, вызывайте полицию. Нарушение также можно обжаловать в Укртрансбезопасности.

Компенсация перевозчикам осуществляется из местных бюджетов в соответствии со ст. 91 Бюджетного кодекса Украины. Местные власти планируют эти расходы в рамках программ соцзащиты и контролируют их использование.

