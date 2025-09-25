Практика судів
Безкоштовний проїзд для ветеранів: хто має право та що робити у разі відмови

08:48, 25 вересня 2025
Відмова у пільзі ветерану загрожує перевізнику штрафом у 850 гривень.
Безкоштовний проїзд для ветеранів: хто має право та що робити у разі відмови
Безоплатний проїзд у громадському транспорті для ветеранів — це гарантована законом пільга, обов’язкова для всіх перевізників. Мін’юст пояснив, хто має право на пільгу, де вона діє, як реагувати на порушення та як компенсуються витрати.

Таким чином, право на безкоштовний проїзд мають учасники бойових дій, особи, прирівняні до них, та люди з інвалідністю внаслідок війни, як зазначено у ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Пільга діє за наявності посвідчення або безоплатного електронного квитка (за автоматизованої системи оплати) незалежно від місця проживання чи відстані.

Пільговий проїзд доступний у:

  • міському транспорті (крім таксі),
  • сільському автотранспорті загального користування,
  • приміських поїздах,
  • водному транспорті,
  • автобусах приміських і міжміських маршрутів.

Відмова у пільзі є порушенням: ст. 37 Закону «Про автомобільний транспорт» забороняє це, а ст. 133-1 КУпАП передбачає штраф у 850 гривень. Справи розглядають органи транспорту за ст. 229 КУпАП. У разі відмови ветеранам слід зафіксувати дані перевізника, водія, номер транспорту, маршрут, час, зберегти квиток і залучити свідків для суду. Якщо водій вимагає оплату або касир не видає безкоштовний квиток за наявності місць, викликайте поліцію. Порушення також можна оскаржити в Укртрансбезпеці.

Компенсація перевізникам здійснюється з місцевих бюджетів відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України. Місцева влада планує ці витрати в рамках програм соцзахисту та контролює їх використання.

