Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов из-за обстрела

В результате атаки есть обесточивание отдельных железнодорожных участков.

В ночь на 25 сентября в результате вражеских обстрелов обесточивание на четырех железнодорожных участках. Об этом сообщает Укрзализныця.

Пострадавших нет, но есть повреждения инфраструктуры.

Поэтому задерживается ряд поездов:

№53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09)

№253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09)

№7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пасс. (+4:47)

№147/148 Киев-Пасс. - Одесса-Главная (+2:01)

№127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18)

№31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17)

№51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10)

№91/92 Одесса-Главная – Краматорск (+1:02).

Укрзализныця направила на все обесточенные участки резервные тепловозы.

