Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов из-за обстрела

В ночь на 25 сентября в результате вражеских обстрелов обесточивание на четырех железнодорожных участках. Об этом сообщает Укрзализныця.
Пострадавших нет, но есть повреждения инфраструктуры.
Поэтому задерживается ряд поездов:
№53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09)
№253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09)
№7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пасс. (+4:47)
№147/148 Киев-Пасс. - Одесса-Главная (+2:01)
№127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18)
№31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17)
№51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10)
№91/92 Одесса-Главная – Краматорск (+1:02).
Укрзализныця направила на все обесточенные участки резервные тепловозы.
