Укрзалізниця повідомила про затримку низки потягів через обстріл

Внаслідок атаки є знеструмлення окремих залізничних дільниць.

У ніч на 25 вересня внаслідок ворожого обстрілу знеструмлення на чотирьох залізничних дільницях. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури.

Через це затримується низка потягів:

№53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09)

№253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09)

№7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47)

№147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01)

№127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18)

№31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17)

№51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10)

№91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).

Укрзалізниця направила на всі знеструмлені дільниці резервні тепловози.

