Укрзалізниця повідомила про затримку низки потягів через обстріл

08:24, 25 вересня 2025
Внаслідок атаки є знеструмлення окремих залізничних дільниць.
Укрзалізниця повідомила про затримку низки потягів через обстріл
У ніч на 25 вересня внаслідок ворожого обстрілу знеструмлення на чотирьох залізничних дільницях. Про це повідомляє Укрзалізниця. 

Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури. 

Через це затримується низка потягів:

№53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09)

№253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09)

№7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47)

№147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01)

№127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18)

№31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17)

№51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10)

№91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).

Укрзалізниця направила на всі знеструмлені дільниці резервні тепловози. 

Укрзалізниця

Депутати пропонують передбачити право громадян на інформаційний спокій

Під інформаційним спокоєм розуміється право фізичної особи не відповідати на дзвінки, електронні листи, повідомлення в месенджерах у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці, або ж поза часом, який визначений договором.

У Верховній Раді пропонують надавати народним депутатам державну охорону у разі наявності загроз їх життю

Законопроектом пропонується дозволити народним депутатам ініціювати питання про необхідність забезпечення їх безпеки перед головою Верховної Ради у разі наявності загрози життю чи здоров’ю.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Українцям потрібно буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на інший правовий статус, чи готуватися до повернення в Україну – Рада ЄС опублікувала рекомендації

Рада ЄС опублікувала рекомендації щодо скоординованого підходу до припинення статусу тимчасового захисту українців в ЄС.

Сумський апеляційний суд підсилять переважно місцеві судді: список переможців конкурсу

У списку переможців конкурсу – 14 суддів районних судів Сумщини та помічник судді Апеляційної палати ВАКС.

