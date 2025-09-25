Минюст обнаружил прогресс в выполнении госорганами Дорожной карты по вопросам верховенства права – больше всего в сфере основополагающих прав человека

Также в Министерстве юстиции назвали прогрессом предоставление членам Общественного совета добропорядочности права полного доступа к материалам судейского досье.

В Министерстве юстиции во время анализа результатов выполнения госорганами мероприятий Дорожной карты по вопросам верховенства права обнаружили прогресс. Анализировали те мероприятия, в которых был установлен срок выполнения в 2025 году.

Прогресс в выполнении мероприятий отмечен в каждом из четырех разделов Дорожной карты, отметили в ведомстве.

А именно, выполненные мероприятия раздела «Правосудие» касаются утверждения Правил профессиональной этики судьи КСУ, утверждения Положения о порядке и методологии квалификационного оценивания, предоставления членам Общественного совета добропорядочности (ОСД) права полного доступа к материалам судейского досье и утверждения Методических рекомендаций по развитию добропорядочности в учреждениях высшего образования.

«Украина четко придерживается взятых на себя обязательств перед Европейской Комиссией. Хотя Дорожная карта еще не утверждена на уровне ЕС, мы уже используем ее как ориентир в реформах и системно движемся вперед. Уже сегодня мы имеем конкретные результаты, которые подтверждают прогресс в ключевых сферах: от независимости судебной системы до укрепления антикоррупционных институций и защиты прав человека», – отметила заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Среди достижений в рамках раздела Дорожной карты, посвященного борьбе с коррупцией, в Минюсте отметили «утверждение критериев определения приоритетности уголовных производств между Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ)».

«Наибольшего прогресса Украина достигла в сфере основополагающих прав, которые охватывает третий раздел Дорожной карты. В этом направлении органы государственной власти обеспечили существенное приближение к стандартам ЕС по ряду ключевых мероприятий», – считают в Минюсте.

Далее Минюст отмечает, что речь идет о защите прав осужденных («в функционировании органов и учреждений исполнения уголовных наказаний внедрена 3-уровневая модель управления, которая должна обеспечить эффективный мониторинг и защиту прав осужденных») и внедрении принципов правосудия, дружественного к ребенку.

«Другие мероприятия, которые были выполнены в рамках третьего раздела, касаются сфер обеспечения свободы мнения, совести и религии, свободы выражения взглядов и плюрализма медиа, гендерного равенства и противодействия насилию против женщин, защиты прав лиц с инвалидностью, лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также защиты права собственности», считают в Минюсте.

В четвертом разделе «Юстиция, свобода и безопасность» важнейшим достижением ведомство назвало принятие закона о реформе Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Другие оцененные министерством как выполненные мероприятия охватывают повышение эффективности работы Службы безопасности Украины, противодействие терроризму, одобрение Стратегии государственной наркополитики на период до 2030 года, а также изменения в миграционной сфере.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 14 мая 2025 года распоряжением №475-р «Некоторые вопросы обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз по кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС» одобрил:

Дорожную карту по вопросам верховенства права;

Дорожную карту по вопросам реформы государственного управления;

Дорожную карту по вопросам функционирования демократических институций;

план мероприятий по защите прав лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам (сообществам) Украины.

Автор: Наталя Мамченко

