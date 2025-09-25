Мін’юст виявив прогрес у виконанні держорганами Дорожньої карти з питань верховенства права – найбільше у сфері основоположних прав людини

Також у Міністерстві юстиції назвали прогресом надання членам Громадської ради доброчесності права повного доступу до матеріалів суддівського досьє.

В Міністерстві юстиції під час аналізу результатів виконання держорганами заходів Дорожньої карти з питань верховенства права виявили прогрес. Аналізували ті заходи, в яких був встановлений строк виконання в 2025 році.

Прогрес у виконанні заходів відзначено у кожному із чотирьох розділів Дорожньої карти, зауважили у відомстві.

А саме, виконані заходи розділу «Правосуддя» стосуються затвердження Правил професійної етики судді КСУ, затвердження Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, надання членам Громадської ради доброчесності (ГРД) права повного доступу до матеріалів суддівського досьє та затвердження Методичних рекомендацій із розбудови доброчесності в закладах вищої освіти.

«Україна чітко дотримується взятих на себе зобов’язань перед Європейською Комісією. Хоча Дорожня карта ще не затверджена на рівні ЄС, ми вже використовуємо її як орієнтир у реформах і системно рухаємося вперед. Уже сьогодні ми маємо конкретні результати, які підтверджують прогрес у ключових сферах: від незалежності судової системи до зміцнення антикорупційних інституцій та захисту прав людини», – зазначила заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Серед досягнень у межах розділу Дорожньої карти, присвяченого боротьбі з корупцією, у Мін’юсті відзначили «затвердження критеріїв визначення пріоритетності кримінальних проваджень між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) та Національним антикорупційним бюро України (НАБУ)».

«Найбільшого прогресу Україна досягла у сфері основоположних прав, що їх охоплює третій розділ Дорожньої карти. У цьому напрямку органи державної влади забезпечили суттєве наближення до стандартів ЄС за низкою ключових заходів» – вважають у Мін’юсті.

Далі Мін’юст зазначає, що йдеться про захист прав засуджених («у функціонуванні органів та установ виконання кримінальних покарань впроваджено 3-рівневу модель управління, яка має забезпечити ефективний моніторинг та захист прав засуджених») та впровадження принципів правосуддя, дружнього до дитини.

«Інші заходи, які були виконані в межах третього розділу, стосуються сфер забезпечення свободи думки, совісті та релігії, свободи вираження поглядів та плюралізму медіа, гендерної рівності та протидії насильству проти жінок, захисту прав осіб з інвалідністю, осіб, що належать до національних меншин, а також захисту права власності», вважають у Мін’юсті.

У четвертому розділі «Юстиція, свобода та безпека» найважливішим досягненням відомство назвало ухвалення закону про реформу Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Інші оцінені міністерством як виконані заходи охоплюють підвищення ефективності роботи Служби безпеки України, протидію тероризму, схвалення Стратегії державної наркополітики на період до 2030 року, а також зміни у міграційній сфері.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 14 травня 2025 року розпорядженням №475-р «Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС» схвалив:

Дорожню карту з питань верховенства права;

Дорожню карту з питань реформи державного управління;

Дорожню карту з питань функціонування демократичних інституцій;

план заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

Автор: Наталя Мамченко

