В Верховной Раде предлагают предоставлять народным депутатам государственную охрану в случае наличия угроз их жизни

08:40, 25 сентября 2025
Законопроектом предлагается разрешить народным депутатам инициировать вопрос о необходимости обеспечения их безопасности перед главой Верховной Рады в случае наличия угрозы жизни или здоровью.
В парламенте зарегистрирован законопроект 14068, которым предлагается урегулировать предоставление государственной охраны народным депутатам Украины, если существует угроза их жизни. Соответствующий законопроект инициировала группа народных депутатов во главе с Владленом Неклюдовым.

Предлагается внести изменения в Закон «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», дополнив его положениями, позволяющими народному депутату инициировать вопрос о необходимости обеспечения его безопасности перед главой Верховной Рады в случае наличия угрозы его жизни или здоровью. Также с такой инициативой может выступить Комитет Верховной Рады, членом которого является депутат.

В случае поступления в Комитет ВР информации о наличии реальной угрозы жизни или здоровью народного депутата, являющегося членом этого Комитета, решение об инициировании вопроса о необходимости обеспечения его безопасности рассматривается Комитетом безотлагательно на его заседании.

Глава Верховной Рады, при наличии реальной угрозы жизни или здоровью народного депутата, также может самостоятельно принять решение обратиться с представлением к Президенту Украины о необходимости обеспечения безопасности такого народного депутата.

Авторы законопроекта отмечают, что в последнее время участились случаи посягательств на жизнь и здоровье отдельных должностных лиц: публичных деятелей, сотрудников государственных органов.

Законом «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» предусмотрено обеспечение безопасности таких должностных лиц, как: председатель Верховной Рады Украины; премьер-министр Украины, председатель Конституционного Суда Украины, председатель Верховного Суда, первый заместитель председателя Верховной Рады, первый вице-премьер-министр Украины, министр иностранных дел, Генеральный прокурор, министр обороны Украины, заместитель председателя Верховной Рады Украины и члены их семей. Также Законом предусмотрена возможность осуществления государственной охраны в отношении других должностных лиц по решению Президента Украины, принятому по представлению должностных лиц, уполномоченных выступать от имени соответствующих государственных органов, либо по представлению начальника Управления государственной охраны.

«Вместе с тем следует констатировать, что положения Закона нуждаются в совершенствовании и наличии в тексте Закона отдельных норм, которые бы предусматривали возможность обеспечения безопасности народных депутатов Украины в случае наличия реальной угрозы их жизни и здоровью. Ведь, если бы такие нормы были предусмотрены и своевременно были предприняты гласные и негласные оперативные меры, то удалось бы предотвратить определенные посягательства на народных депутатов Украины», — отметили авторы законопроекта.

Автор: Наталя Мамченко

