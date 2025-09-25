У Верховній Раді пропонують надавати народним депутатам державну охорону у разі наявності загроз їх життю

Законопроектом пропонується дозволити народним депутатам ініціювати питання про необхідність забезпечення їх безпеки перед головою Верховної Ради у разі наявності загрози життю чи здоров’ю.

У парламенті зареєстровано законопроект 14068, яким пропонується врегулювати надання державної охорони народним депутатам України, якщо існує загроза їх життю. Відповідний законопроект ініціювала група народних депутатів на чолі з Владленом Неклюдовим.

Так, у Законі «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» пропонується передбачити, що ініціювати питання про необхідність забезпечення безпеки народного депутата України перед головою Верховної Ради може народний депутат у разі наявності загрози його життю чи здоров’ю, або Комітет Верховної Ради, членом якого він є.

У разі надходження до Комітету ВР інформації про наявність реальної загрози життю чи здоров’ю народного депутата України, який є членом цього Комітету, рішення про ініціювання питання щодо необхідності забезпечення його безпеки розглядається Комітетом невідкладно на його засіданні.

Голова Верховної Ради, у разі наявності реальної загрози життю чи здоров’ю народного депутата України, може також самостійно прийняти рішення звернутися з поданням до Президента України щодо необхідності забезпечення безпеки такого народного депутата України.

Як зазначають ініціатори, останнім часом стали поширюватися випадки посягання на життя та здоров’я окремих посадових осіб: публічних діячів, співробітників державних органів.

Законом «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» передбачено забезпечення безпеки таких посадових осіб, як: голова Верховної Ради України; прем’єр-міністр України, голова Конституційного Суду України, голова Верховного Суду, перший заступник голови Верховної Ради, перший віце-прем’єр-міністр України, міністр закордонних справ, Генеральний прокурор, міністр оборони України, заступник голови Верховної Ради України та члени їх сімей. Також Законом передбачено можливість здійснення державної охорони щодо інших посадових осіб за рішенням Президента України, прийнятим за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних державних органів, або за поданням начальника Управління державної охорони.

«Натомість слід констатувати, що положення Закону потребують удосконалення та наявності у тексі Закону окремих норм, які б передбачали можливість забезпечення безпеки народних депутатів України у разі наявності реальної загрози їх життю та здоров’ю. Адже, якби такі норми були передбачені і вчасно були вжиті гласні та негласні оперативні заходи, то вдалося б запобігти певним посяганням на народних депутатів України», зауважили автори законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

