Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

У Верховній Раді пропонують надавати народним депутатам державну охорону у разі наявності загроз їх життю

08:40, 25 вересня 2025
Законопроектом пропонується дозволити народним депутатам ініціювати питання про необхідність забезпечення їх безпеки перед головою Верховної Ради у разі наявності загрози життю чи здоров’ю.
У Верховній Раді пропонують надавати народним депутатам державну охорону у разі наявності загроз їх життю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У парламенті зареєстровано законопроект 14068, яким пропонується врегулювати надання державної охорони народним депутатам України, якщо існує загроза їх життю. Відповідний законопроект ініціювала група народних депутатів на чолі з Владленом Неклюдовим.

Так, у Законі «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» пропонується передбачити, що ініціювати питання про необхідність забезпечення безпеки народного депутата України перед головою Верховної Ради може народний депутат у разі наявності загрози його життю чи здоров’ю, або Комітет Верховної Ради, членом якого він є.

У разі надходження до Комітету ВР інформації про наявність реальної загрози життю чи здоров’ю народного депутата України, який є членом цього Комітету, рішення про ініціювання питання щодо необхідності забезпечення його безпеки розглядається Комітетом невідкладно на його засіданні.

Голова Верховної Ради, у разі наявності реальної загрози життю чи здоров’ю народного депутата України, може також самостійно прийняти рішення звернутися з поданням до Президента України щодо необхідності забезпечення безпеки такого народного депутата України.

Як зазначають ініціатори, останнім часом стали поширюватися випадки посягання на життя та здоров’я окремих посадових осіб: публічних діячів, співробітників державних органів.

Законом «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» передбачено забезпечення безпеки таких посадових осіб, як: голова Верховної Ради України; прем’єр-міністр України, голова Конституційного Суду України, голова Верховного Суду, перший заступник голови Верховної Ради, перший віце-прем’єр-міністр України, міністр закордонних справ, Генеральний прокурор, міністр оборони України, заступник голови Верховної Ради України та члени їх сімей. Також Законом передбачено можливість здійснення державної охорони щодо інших посадових осіб за рішенням Президента України, прийнятим за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних державних органів, або за поданням начальника Управління державної охорони.

«Натомість слід констатувати, що положення Закону потребують удосконалення та наявності у тексі Закону окремих норм, які б передбачали можливість забезпечення безпеки народних депутатів України у разі наявності реальної загрози їх життю та здоров’ю. Адже, якби такі норми були передбачені і вчасно були вжиті гласні та негласні оперативні заходи, то вдалося б запобігти певним посяганням на народних депутатів України», зауважили автори законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України депутат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують передбачити право громадян на інформаційний спокій

Під інформаційним спокоєм розуміється право фізичної особи не відповідати на дзвінки, електронні листи, повідомлення в месенджерах у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці, або ж поза часом, який визначений договором.

У Верховній Раді пропонують надавати народним депутатам державну охорону у разі наявності загроз їх життю

Законопроектом пропонується дозволити народним депутатам ініціювати питання про необхідність забезпечення їх безпеки перед головою Верховної Ради у разі наявності загрози життю чи здоров’ю.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Українцям потрібно буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на інший правовий статус, чи готуватися до повернення в Україну – Рада ЄС опублікувала рекомендації

Рада ЄС опублікувала рекомендації щодо скоординованого підходу до припинення статусу тимчасового захисту українців в ЄС.

Сумський апеляційний суд підсилять переважно місцеві судді: список переможців конкурсу

У списку переможців конкурсу – 14 суддів районних судів Сумщини та помічник судді Апеляційної палати ВАКС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду