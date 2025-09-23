По Одесщине ударили баллистикой — есть погибшая, разрушено здание Укрпочты и ЦПАУ, фото

В Татарбунарах погибла женщина в результате ракетного удара.

В ночь на 23 сентября враг атаковал баллистическими ракетами город Татарбунары Белгород-Днестровского района Одесской области. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате обстрела возник пожар в 5 торговых киосках. Разрушены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг, пострадало несколько автомобилей. Уничтожены здания двух баз отдыха.

Из-за атаки погибла 60-летняя женщина. Ранения получили 66-летний и 49-летний мужчины. Один из пострадавших находится в больнице.

