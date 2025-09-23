По Одещині вдарили балістикою — є загибла, зруйновано будівлю Укрпошти та ЦНАП, фото

У Татарбунарах загинула жінка внаслідок ракетного удару.

Фото: прокуратура

В ніч на 23 вересня ворог атакував балістичними ракетами місто Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області. Про це повідомляє ДСНС.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа у 5 торговельних кіосках. Зруйновано будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг, пошкоджено кілька автомобілів. Знищено будівлі двох баз відпочинку.

Через атаку загинула 60-річна жінка. Поранення отримали 66-річний та 49-річний чоловіки. Один з потерпілих перебуває в лікарні.

