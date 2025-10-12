Практика судов
  1. В Украине

ДТП в центре Одессы с пострадавшими: микроавтобус проехал на красный и врезался в легковушку, фото

07:54, 12 октября 2025
Травмы различной степени тяжести получили водитель Mercedes Sprinter и семеро его пассажиров.
ДТП в центре Одессы с пострадавшими: микроавтобус проехал на красный и врезался в легковушку, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В центре Одессы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: на перекрестке улиц Большая Арнаутская и Ришельевская столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой автомобиль Volkswagen Passat. В результате аварии пострадали восемь человек, сообщили в полиции Одесской области.

По предварительным данным, 64-летний водитель микроавтобуса проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель Mercedes Sprinter и семеро его пассажиров в возрасте от 32 до 71 года. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и проводят проверку водителей на состояние опьянения.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ДТП Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В новой редакции Гражданского кодекса предлагают напрямую запретить обнародование сведений о госрегистрации предприятий, связанных с обороной

Эту норму предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную.

САП совместно с Европейской прокуратурой будет проверять прозрачность использования Украиной средств международной помощи

Ранее Верховная Рада ратифицировала соглашение, которое предусматривает, что агенты Еврокомиссии, а также Европейской прокуратуры (EPPO), их уполномоченные представители имеют право осуществлять «любые следственные или аудиторские действия», в том числе, технические, финансовые или системные проверки, чтобы защитить финансовые интересы ЕС.

Судье почти пять лет назад сожгли автомобиль, но преступление до сих пор не раскрыто – судья обратилась в Высший совет правосудия

Судья сообщила, что полиция и прокуратура ничего не предприняли для расследования преступления.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

ВККС нужно дополнительно 37 млн грн на 2026 год по сравнению с предложением, которое дал Минфин в проекте бюджета

30,4 млн грн нужно дополнительно на оплату труда Высшей квалификационной комиссии судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України