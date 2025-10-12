Бывший премьер Британии Риши Сунак получил должность в Microsoft

Политик будет консультировать компанию по экономическим и геополитическим вопросам, но не будет иметь права влиять на правительственные решения Великобритании.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к компании Microsoft в качестве старшего советника по экономике и геополитике. При этом он остался депутатом парламента от своего округа Ричмонд и Норталлертон. Об этом сообщает Sky News.

Однако Сунак получил четкое предупреждение от надзорного органа Acoba, который контролирует внешние назначения депутатов.

Согласно решению Acoba, Сунак не имеет права консультировать компанию по вопросам, касающимся политики правительства Великобритании или государственных контрактов. Комитет также запретил ему лоббировать правительство или использовать свои связи в аппарате управления до конца следующего года.

Что известно о новой должности Сунака

В Microsoft бывший глава правительства будет предоставлять «стратегические советы высокого уровня по макроэкономическим и геополитическим тенденциям», а также анализировать, как они пересекаются с инновациями, регулированием и цифровой трансформацией.

Сунак сообщил, что свою зарплату направит на благотворительность — в созданный им вместе с супругой Акшатой Мерти фонд The Richmond Project, который помогает развивать математические и финансовые навыки у детей.

Контекст

Acoba (Advisory Committee on Business Appointments) неоднократно критиковали за недостаточную эффективность в предотвращении конфликтов интересов, когда бывшие политики получают прибыльные должности в частном секторе. В случае Сунака ведомство отметило, что год, проведённый им на скамьях парламента, «существенно снизил актуальность информации», к которой он имел доступ во время работы в правительстве.

