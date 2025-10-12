Практика судов
  1. В мире

Бывший премьер Британии Риши Сунак получил должность в Microsoft

08:48, 12 октября 2025
Политик будет консультировать компанию по экономическим и геополитическим вопросам, но не будет иметь права влиять на правительственные решения Великобритании.
Бывший премьер Британии Риши Сунак получил должность в Microsoft
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к компании Microsoft в качестве старшего советника по экономике и геополитике. При этом он остался депутатом парламента от своего округа Ричмонд и Норталлертон. Об этом сообщает Sky News.

Однако Сунак получил четкое предупреждение от надзорного органа Acoba, который контролирует внешние назначения депутатов.

Согласно решению Acoba, Сунак не имеет права консультировать компанию по вопросам, касающимся политики правительства Великобритании или государственных контрактов. Комитет также запретил ему лоббировать правительство или использовать свои связи в аппарате управления до конца следующего года.

Что известно о новой должности Сунака

В Microsoft бывший глава правительства будет предоставлять «стратегические советы высокого уровня по макроэкономическим и геополитическим тенденциям», а также анализировать, как они пересекаются с инновациями, регулированием и цифровой трансформацией.

Сунак сообщил, что свою зарплату направит на благотворительность — в созданный им вместе с супругой Акшатой Мерти фонд The Richmond Project, который помогает развивать математические и финансовые навыки у детей.

Контекст

Acoba (Advisory Committee on Business Appointments) неоднократно критиковали за недостаточную эффективность в предотвращении конфликтов интересов, когда бывшие политики получают прибыльные должности в частном секторе. В случае Сунака ведомство отметило, что год, проведённый им на скамьях парламента, «существенно снизил актуальность информации», к которой он имел доступ во время работы в правительстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В новой редакции Гражданского кодекса предлагают напрямую запретить обнародование сведений о госрегистрации предприятий, связанных с обороной

Эту норму предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную.

САП совместно с Европейской прокуратурой будет проверять прозрачность использования Украиной средств международной помощи

Ранее Верховная Рада ратифицировала соглашение, которое предусматривает, что агенты Еврокомиссии, а также Европейской прокуратуры (EPPO), их уполномоченные представители имеют право осуществлять «любые следственные или аудиторские действия», в том числе, технические, финансовые или системные проверки, чтобы защитить финансовые интересы ЕС.

Судье почти пять лет назад сожгли автомобиль, но преступление до сих пор не раскрыто – судья обратилась в Высший совет правосудия

Судья сообщила, что полиция и прокуратура ничего не предприняли для расследования преступления.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

ВККС нужно дополнительно 37 млн грн на 2026 год по сравнению с предложением, которое дал Минфин в проекте бюджета

30,4 млн грн нужно дополнительно на оплату труда Высшей квалификационной комиссии судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України