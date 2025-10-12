Практика судів
Колишній прем’єр Британії Ріші Сунак отримав посаду в Microsoft

08:48, 12 жовтня 2025
Політик консультуватиме компанію з економічних і геополітичних питань, але не матиме права впливати на урядові рішення Великої Британії.
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приєднався до компанії Microsoft як старший радник з економіки та геополітики. При цьому він залишився депутатом парламенту від свого округу Річмонд і Норталлертон. Про це повідомляє Sky News.

Втім Сунак отримав чітке попередження від наглядового органу Acoba, який контролює зовнішні призначення депутатів.

Згідно з рішенням Acoba, Сунак не має права консультувати компанію з питань, що стосуються політики уряду Великої Британії або державних контрактів. Комітет також заборонив йому лобіювати уряд чи використовувати свої зв’язки в апараті управління до кінця наступного року.

Що відомо про нову посаду Сунака

У Microsoft колишній глава уряду надаватиме «стратегічні поради високого рівня щодо макроекономічних і геополітичних тенденцій», а також аналізуватиме, як вони перетинаються з інноваціями, регулюванням і цифровою трансформацією.

Сунак повідомив, що свою зарплату передасть на благодійність — до створеного разом із дружиною Акшатою Мерті фонду The Richmond Project, який допомагає розвивати математичні та фінансові навички в дітей.

Контекст

Acoba (Advisory Committee on Business Appointments) неодноразово критикували за недостатню ефективність у запобіганні конфліктам інтересів, коли колишні політики отримують прибуткові посади у приватному секторі. У випадку Сунака відомство зазначило, що рік, проведений ним на лавках парламенту, «суттєво зменшив актуальність інформації», до якої він мав доступ під час роботи в уряді.

