Лекорню не исключил повторной отставки в случае отсутствия условий для работы

Лекорню подчеркнул, что не будет держаться за должность и уйдет, если правительство не сможет работать по согласованным принципам.

Повторно назначенный на должность премьер-министра Франции Себастьян Лекорню заявил о готовности вновь покинуть правительство, если политические условия его работы не будут соблюдены. Об этом он сообщил в интервью изданию La Tribune.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром через несколько дней после его отставки, что вызвало волну критики со стороны оппозиции.

«Я подал в отставку в прошлый понедельник, 6 октября, потому что условия больше не выполнялись. Если ситуация повторится — я уйду. Никаких необдуманных решений принимать не буду», — подчеркнул Лекорню.

По словам главы французского правительства, стране нужен «более свободный» кабинет, в том числе во взаимодействии с различными политическими силами.

Ожидается, что состав нового правительства Франции будет представлен 13 или 14 октября.

Напомним, 47-летний Лекорню занимал пост премьер-министра с 9 сентября по 6 октября, уйдя в отставку после 27 дней работы. 10 октября он был повторно назначен на эту должность.

