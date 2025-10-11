Правительство-отставка-правительство: Макрон повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром Франции

«Из чувства долга» – по словам Лекорню, он снова стал премьером Франции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром через несколько дней после его отставки, что вызвало волну критики со стороны оппозиции. Об этом сообщила канцелярия Елисейского дворца, пишет BFMTV.

«Президент Республики назначил господина Себастьяна Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в официальном коммюнике.

Лекорню заявил, что принял предложение из чувства долга. «Я принимаю — из чувства долга — порученную мне президентом республики миссию сделать все возможное, чтобы до конца года обеспечить Францию бюджетом и решить вопросы повседневной жизни наших сограждан», — подчеркнул он.

Премьер также отметил, что необходимо положить конец политическому кризису, который «раздражает французский народ», и нестабильности, которая вредит имиджу и интересам Франции. Также Лекорню пообещал сосредоточиться на стабилизации ситуации и призвал членов правительства отложить собственные амбиции в отношении президентских выборов 2027 года.

Напомним, 47-летний Лекорню занимал пост премьер-министра с 9 сентября по 6 октября, уйдя в отставку после 27 дней работы. 10 октября он был повторно назначен на эту должность.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер ультраправого «Национального объединения» Франции Марин Ле Пен после отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню заявила, что стране необходимо провести досрочные парламентские выборы. Также она считает, что отставка президента Эмманюэля Макрона была бы «мудрым решением».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.