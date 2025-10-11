Уряд-відставка-уряд: Макрон повторно призначив Себастьяна Лекорню прем’єр-міністром Франції

«З почуття обов’язку» – за словами Лекорню, він знову став прем’єром Франції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Франції Емманюель Макрон знову призначив Себастьяна Лекорню прем’єр-міністром через кілька днів після його відставки, що викликало хвилю критики з боку опозиції. Про це повідомила канцелярія Єлисейського палацу, пише BFMTV.

«Президент Республіки призначив пана Себастьєна Лекорню прем’єр-міністром і доручив йому сформувати уряд», — йдеться в офіційному комюніке.

Лекорню заявив, що прийняв пропозицію з почуття обов’язку. «Я приймаю – з почуття обов’язку – доручену мені президентом республіки місію зробити все можливе, щоб до кінця року забезпечити Францію бюджетом і вирішити питання повсякденного життя наших співгромадян», — підкреслив він.

Прем’єр також зазначив, що необхідно покласти край політичній кризі, яка «дратує французький народ», і нестабільності, що шкодить іміджу та інтересам Франції. Також Лекорню пообіцяв зосередитися на стабілізації ситуації та закликав членів уряду відкласти власні амбіції щодо президентських виборів 2027 року.

Нагадаємо, 47-річний Лекорню обіймав посаду прем’єр-міністра з 9 вересня до 6 жовтня, подавши у відставку після 27 днів роботи. 10 жовтня його повторно призначено на цю посаду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідерка ультраправого «Національного обʼєднання» Франції Марін Ле Пен після відставки прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню заявила, що країні необхідно провести дострокові парламентських виборів. Також вона вважає, що відставка президента Емманюеля Макрона була б «мудрим рішенням».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.