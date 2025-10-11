Практика судів
  1. У світі

Уряд-відставка-уряд: Макрон повторно призначив Себастьяна Лекорню прем’єр-міністром Франції

08:12, 11 жовтня 2025
«З почуття обов’язку» – за словами Лекорню, він знову став прем’єром Франції.
Уряд-відставка-уряд: Макрон повторно призначив Себастьяна Лекорню прем’єр-міністром Франції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Франції Емманюель Макрон знову призначив Себастьяна Лекорню прем’єр-міністром через кілька днів після його відставки, що викликало хвилю критики з боку опозиції. Про це повідомила канцелярія Єлисейського палацу, пише BFMTV.

«Президент Республіки призначив пана Себастьєна Лекорню прем’єр-міністром і доручив йому сформувати уряд», — йдеться в офіційному комюніке.

Лекорню заявив, що прийняв пропозицію з почуття обов’язку. «Я приймаю – з почуття обов’язку – доручену мені президентом республіки місію зробити все можливе, щоб до кінця року забезпечити Францію бюджетом і вирішити питання повсякденного життя наших співгромадян», — підкреслив він.

Прем’єр також зазначив, що необхідно покласти край політичній кризі, яка «дратує французький народ», і нестабільності, що шкодить іміджу та інтересам Франції. Також Лекорню пообіцяв зосередитися на стабілізації ситуації та закликав членів уряду відкласти власні амбіції щодо президентських виборів 2027 року.

Нагадаємо, 47-річний Лекорню обіймав посаду прем’єр-міністра з 9 вересня до 6 жовтня, подавши у відставку після 27 днів роботи. 10 жовтня його повторно призначено на цю посаду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідерка ультраправого «Національного обʼєднання» Франції Марін Ле Пен після відставки прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню заявила, що країні необхідно провести дострокові парламентських виборів. Також вона вважає, що відставка президента Емманюеля Макрона була б «мудрим рішенням».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Франція призначення Емманюель Макрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На оплату праці одного члена Вищої ради правосуддя потрібно більше 327 тисяч грн на місяць – розрахунок

Як випливає з розрахунку потреб, середня зарплата члена ВРП складає 327,2 тисячі грн, у патронатній службі – 71,4 тисяч, дисциплінарного інспектора – 86,2 тисяч, держслужбовця ВРП – 61,1 тисяч грн, а працівника, який виконує функції з обслуговування у ВРП – 35,6 тисяч грн.

Верховна Рада прийняла зміни до Земельного кодексу, які викликали дискусію щодо вирубки лісів для розміщення об’єктів промисловості

Законопроектом до другого читання пропонувалося спростити будівництво об'єктів енергетики та промисловості, дозволивши їх будівництво на землях лісогосподарського призначення, а також спростити надання землі під дипломатичні представництва іноземних держав.

Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики