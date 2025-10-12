Практика судів
Прем’єр Франції Лекорню не виключив повторної відставки у разі відсутності умов для роботи уряду

08:12, 12 жовтня 2025
Лекорню наголосив, що не триматиметься за посаду та піде, якщо уряд не зможе працювати за узгодженими принципами.
Повторно призначений на посаду прем’єр-міністра Франції Себастьян Лекорню заявив про готовність знову залишити уряд, якщо політичні умови його роботи не будуть дотримані. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню La Tribune.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Емманюель Макрон знову призначив Себастьяна Лекорню прем’єр-міністром через кілька днів після його відставки, що викликало хвилю критики з боку опозиції. 

«Я подав у відставку минулого понеділка, 6 жовтня, тому що умови більше не виконувалися. Якщо ситуація повториться — я піду. Ніяких необдуманих рішень я ухвалювати не буду», — наголосив Лекорню.

За словами очільника французького уряду, країні потрібен «більш вільний» кабінет, зокрема у взаємодії з різними політичними силами.

Очікується, що склад нового уряду Франції буде представлено 13 або 14 жовтня.

Нагадаємо, 47-річний Лекорню обіймав посаду прем’єр-міністра з 9 вересня до 6 жовтня, подавши у відставку після 27 днів роботи. 10 жовтня його повторно призначено на цю посаду.

Франція

ВККС потрібно додатково 37 млн грн на 2026 рік порівняно з пропозицією, яку дав Мінфін у проекті бюджету

30,4 млн грн потрібно додатково на оплату праці Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Кіберсили ЗСУ зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців – Верховна Рада схвалила законопроект

Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом Президента Володимира Зеленського.

«Ви не орган і не установа системи правосуддя», — між ДСА та Радою суддів України виник новий конфлікт

У Раді суддів України запідозрили, що ДСА таємно проводить «підривну діяльність» проти суддівського самоврядування.

Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

