Прем’єр Франції Лекорню не виключив повторної відставки у разі відсутності умов для роботи уряду

Лекорню наголосив, що не триматиметься за посаду та піде, якщо уряд не зможе працювати за узгодженими принципами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повторно призначений на посаду прем’єр-міністра Франції Себастьян Лекорню заявив про готовність знову залишити уряд, якщо політичні умови його роботи не будуть дотримані. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню La Tribune.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Емманюель Макрон знову призначив Себастьяна Лекорню прем’єр-міністром через кілька днів після його відставки, що викликало хвилю критики з боку опозиції.

«Я подав у відставку минулого понеділка, 6 жовтня, тому що умови більше не виконувалися. Якщо ситуація повториться — я піду. Ніяких необдуманих рішень я ухвалювати не буду», — наголосив Лекорню.

За словами очільника французького уряду, країні потрібен «більш вільний» кабінет, зокрема у взаємодії з різними політичними силами.

Очікується, що склад нового уряду Франції буде представлено 13 або 14 жовтня.

Нагадаємо, 47-річний Лекорню обіймав посаду прем’єр-міністра з 9 вересня до 6 жовтня, подавши у відставку після 27 днів роботи. 10 жовтня його повторно призначено на цю посаду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.