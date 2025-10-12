В центре Днепра произошел взрыв — пострадал 15-летний подросток.

В руках у парня взорвался неизвестный предмет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре полиция выясняет обстоятельства взрыва, который произошел на площади Успенской в Соборном районе города. Об этом сообщает полиция города.

По предварительной информации, в руках у подростка взорвался неизвестный предмет.

15-летнего юношу с травмой руки доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции, а также ювенальные полицейские, которые устанавливают все детали происшествия и происхождение взрывного предмета.

Правоохранители отмечают, что расследование продолжается, и обстоятельства инцидента будут установлены в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.