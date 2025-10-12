В центре Днепра произошел взрыв — пострадал 15-летний подросток.

В Днепре полиция выясняет обстоятельства взрыва, который произошел на площади Успенской в Соборном районе города. Об этом сообщает полиция города.
По предварительной информации, в руках у подростка взорвался неизвестный предмет.
15-летнего юношу с травмой руки доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции, а также ювенальные полицейские, которые устанавливают все детали происшествия и происхождение взрывного предмета.
Правоохранители отмечают, что расследование продолжается, и обстоятельства инцидента будут установлены в ближайшее время.
