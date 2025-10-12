У центрі Дніпра стався вибух — постраждав 15-річний підліток

У руках хлопця вибухнув невідомий предмет.

У Дніпрі поліція з’ясовує обставини вибуху, який стався на площі Успенській у Соборному районі міста. Про це повідомляє поліція міста.

За попередньою інформацією, в руках у підлітка вибухнув невідомий предмет.

15-річного хлопця з травмою руки доправили до лікарні, де йому надають медичну допомогу.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група поліції, а також ювенальні поліцейські, які встановлюють усі деталі події та походження вибухового предмета.

Правоохоронці зазначають, що розслідування триває, і обставини інциденту будуть з’ясовані найближчим часом.

