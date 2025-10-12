Метро на Виноградарь: в 2026 году откроют одну из новых станций — Кличко

Строительство метро на Виноградаре в Киеве продолжается, и уже в следующем году планируется открыть одну из новых станций, сообщил мэр Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, передает Общественное.
В рамках проекта предусмотрено возведение двух станций — «Мостицкая» и «Проспект Правды». По словам Кличко, по крайней мере одна из них будет завершена в 2026 году.
«В направлении Виноградаря работы продолжаются. В следующем году, как минимум, одна новая станция метро уже будет готова», — отметил мэр столицы.
Напомним, что с 5 апреля 2025 года и до 5 апреля 2026 года закрыто движение для транспортных средств и пешеходов с занятием проезжей части и тротуара на проспекте Европейского Союза.
В частности, речь идет об участке от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.
Такие ограничения движения связаны со строительством участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» к жилому массиву Виноградарь.
