Метро на Виноградар: у 2026 році відкриють одну з нових станцій — Кличко

Будівництво метро на Виноградар у Києві триває, і вже наступного року планується відкрити одну з нових станцій, повідомив міський голова Віталій Кличко під час засідання Київради, передає Суспільне.
У межах проєкту передбачено спорудження двох станцій — «Мостицька» та «Проспект Правди». За словами Кличка, принаймні одна з них буде завершена у 2026 році.
«У напрямку Виноградаря роботи тривають. Наступного року, як мінімум, одна нова станція метро вже буде готова», — зазначив мер столиці.
Нагадаємо, що із 5 квітня 2025 року і до 5 квітня 2026 року закрили рух для транспортних засобів і пішоходів із зайняттям проїжджої частини та тротуару на проспекті Європейського Союзу.
Зокрема, йдеться про ділянку від проспекта Василя Порика до проспекта Свободи.
Такі обмеження руху пов’язані з будівництвом дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.
