В Тернополе шестиклассница сорвала попытку вербовки российских спецслужб через Telegram

10:19, 12 октября 2025
Девочке предложили деньги за поджог автомобилей, но она вовремя обратилась к инспектору службы образовательной безопасности.
В Тернополе шестиклассница сорвала попытку вербовки российских спецслужб через Telegram
В Тернополе шестиклассница одной из школ обратилась к инспектору службы образовательной безопасности после того, как в Telegram-канале ей предложили деньги за поджоги транспортных средств.

Как сообщили в патрульной полиции Тернопольской области, злоумышленники пытались завербовать девочку по типичной схеме: сначала предлагают выполнить «простое задание», а затем, используя шантаж или обещания крупного вознаграждения, вовлекают в серьезные преступления, в том числе диверсионные действия.

Благодаря бдительности школьницы и ее своевременному обращению к представителю службы образовательной безопасности попытку вербовки удалось остановить. Все соответствующие службы уже проинформированы и работают над установлением обстоятельств происшествия.

Полиция советует:

  • сохранить доказательства — сделать скриншоты подозрительных сообщений;
  • сообщить о происшествии родителям, учителям или взрослым, которым вы доверяете.

