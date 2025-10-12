В Тернополе шестиклассница сорвала попытку вербовки российских спецслужб через Telegram

Девочке предложили деньги за поджог автомобилей, но она вовремя обратилась к инспектору службы образовательной безопасности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернополе шестиклассница одной из школ обратилась к инспектору службы образовательной безопасности после того, как в Telegram-канале ей предложили деньги за поджоги транспортных средств.

Как сообщили в патрульной полиции Тернопольской области, злоумышленники пытались завербовать девочку по типичной схеме: сначала предлагают выполнить «простое задание», а затем, используя шантаж или обещания крупного вознаграждения, вовлекают в серьезные преступления, в том числе диверсионные действия.

Благодаря бдительности школьницы и ее своевременному обращению к представителю службы образовательной безопасности попытку вербовки удалось остановить. Все соответствующие службы уже проинформированы и работают над установлением обстоятельств происшествия.

Полиция советует:

сохранить доказательства — сделать скриншоты подозрительных сообщений;

сообщить о происшествии родителям, учителям или взрослым, которым вы доверяете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.