В Тернополе шестиклассница сорвала попытку вербовки российских спецслужб через Telegram

В Тернополе шестиклассница одной из школ обратилась к инспектору службы образовательной безопасности после того, как в Telegram-канале ей предложили деньги за поджоги транспортных средств.
Как сообщили в патрульной полиции Тернопольской области, злоумышленники пытались завербовать девочку по типичной схеме: сначала предлагают выполнить «простое задание», а затем, используя шантаж или обещания крупного вознаграждения, вовлекают в серьезные преступления, в том числе диверсионные действия.
Благодаря бдительности школьницы и ее своевременному обращению к представителю службы образовательной безопасности попытку вербовки удалось остановить. Все соответствующие службы уже проинформированы и работают над установлением обстоятельств происшествия.
Полиция советует:
