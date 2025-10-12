У Тернополі шестикласниця зірвала спробу російських спецслужб вербування через Telegram

Дівчинці запропонували гроші за підпал автомобілів, але вона вчасно звернулася до інспекторки служби освітньої безпеки.

У Тернополі шестикласниця однієї зі шкіл звернулася до інспекторки служби освітньої безпеки після того, як у Telegram-каналі їй запропонували гроші за підпали транспортних засобів.

Як повідомили у патрульній поліції Тернопільської області, зловмисники намагалися завербувати дівчинку за типовою схемою: спочатку пропонують виконати «просте завдання», а потім, використовуючи шантаж або обіцянки великої винагороди, залучають до серйозних злочинів, зокрема диверсійних дій.

Завдяки пильності школярки та її своєчасному зверненню до представниці служби освітньої безпеки спробу вербування вдалося зупинити. Усі відповідні служби вже поінформовані та працюють над встановленням обставин події.

Поліція радить:

зберегти докази — зробити скриншоти підозрілих повідомлень;

повідомити про інцидент батькам, учителям або дорослим, яким ви довіряєте.

