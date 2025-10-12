Практика судів
  1. В Україні

У Тернополі шестикласниця зірвала спробу російських спецслужб вербування через Telegram

10:19, 12 жовтня 2025
Дівчинці запропонували гроші за підпал автомобілів, але вона вчасно звернулася до інспекторки служби освітньої безпеки.
У Тернополі шестикласниця зірвала спробу російських спецслужб вербування через Telegram
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Тернополі шестикласниця однієї зі шкіл звернулася до інспекторки служби освітньої безпеки після того, як у Telegram-каналі їй запропонували гроші за підпали транспортних засобів.

Як повідомили у патрульній поліції Тернопільської області, зловмисники намагалися завербувати дівчинку за типовою схемою: спочатку пропонують виконати «просте завдання», а потім, використовуючи шантаж або обіцянки великої винагороди, залучають до серйозних злочинів, зокрема диверсійних дій.

Завдяки пильності школярки та її своєчасному зверненню до представниці служби освітньої безпеки спробу вербування вдалося зупинити. Усі відповідні служби вже поінформовані та працюють над встановленням обставин події.

Поліція радить:

  • зберегти докази — зробити скриншоти підозрілих повідомлень;
  • повідомити про інцидент батькам, учителям або дорослим, яким ви довіряєте.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція діти Тернопіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У новій редакції Цивільного кодексу пропонують безпосередньо заборонити оприлюднення відомостей про держреєстрацію підприємств, пов’язаних з обороною

Цю норму пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

САП спільно з Європейською прокуратурою перевірятиме прозорість використання Україною коштів міжнародної допомоги

Раніше Верховна Рада ратифікувала угоду, яка передбачає, що агенти Єврокомісії, а також Європейської прокуратури (EPPO), їх уповноважені представники мають право здійснювати «будь-які слідчі або аудиторські дії», у тому числі, технічні, фінансові або системні перевірки, щоб захистити фінансові інтереси ЄС.

Судді майже п’ять років тому спалили автомобіль, але злочин досі не розкрито – суддя звернулася до Вищої ради правосуддя

Суддя повідомила, що поліція та прокуратура нічого не зробили для розслідування злочину.

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

ВККС потрібно додатково 37 млн грн на 2026 рік порівняно з пропозицією, яку дав Мінфін у проекті бюджету

30,4 млн грн потрібно додатково на оплату праці Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України