В Харьковской области мужчина бросил гранату в людей во время конфликта

Один человек погиб, ранен подросток.

В городе Лозовая на Харьковщине произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще двое, среди них несовершеннолетний, получили ранения. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, вечером 10 октября на территории складских помещений между тремя мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры 48-летний мужчина достал ручную гранату, выдернул предохранительную чеку и бросил ее в сторону оппонентов.

В результате взрыва 39-летний мужчина, 17-летний парень и сам нападавший получили ранения. Потерпевшего 39 лет доставили в больницу, однако он умер от полученных травм.

Правоохранители задержали мужчину. Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

— за оконченное покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

— за умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

— за незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По ходатайству прокурора суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В настоящее время он находится в больнице под конвоем.

Правоохранители проверяют мотивы преступления.

