На Харківщині чоловік кинув гранату у людей під час конфлікту

08:30, 12 жовтня 2025
Одна людина загинула, поранено підлітка.
У місті Лозова на Харківщині стався вибух, унаслідок якого загинула одна людина, ще двоє, серед них неповнолітній, отримали поранення. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, увечері 10 жовтня на території складських приміщень між трьома чоловіками стався конфлікт. Під час суперечки 48-річний чоловік дістав ручну гранату, витягнув запобіжну чеку та кинув її в бік опонентів.

Внаслідок вибуху 39-річний чоловік, 17-річний хлопець і сам нападник отримали поранення. Потерпілого 39 років доставили до лікарні, однак він помер від отриманих травм.

Правоохоронці затримали чоловіка. За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, за фактами:

— закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України);

— умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України);

— незаконного придбання, носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За клопотанням прокурора суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Наразі він перебуває в лікарні під конвоєм.

Правоохоронці перевіряють мотиви злочину.

