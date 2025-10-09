Практика судов
ВККС нужно дополнительно 37 млн грн на 2026 год по сравнению с предложением, которое дал Минфин в проекте бюджета

07:45, 9 октября 2025
30,4 млн грн нужно дополнительно на оплату труда Высшей квалификационной комиссии судей.
ВККС нужно дополнительно 37 млн грн на 2026 год по сравнению с предложением, которое дал Минфин в проекте бюджета
Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) в своих предложениях относительно законопроекта 14000 о Государственном бюджете на 2026 год указала на необходимость дополнительного финансирования расходов потребления общего фонда в размере 37,12 млн грн, из которых 30,43 млн грн составляет оплата труда.

Так, сейчас в проекте бюджета-2026 предусмотрено 219,5 млн грн на заработную плату. Из них – 57,65 млн грн на выплату заработной платы членам Высшей квалификационной комиссии судей, которых по закону – 16 человек. Также предусмотрено 161,92 млн грн – на зарплату работников секретариата ВККС.

Как отметила в своих предложениях ВККС, на потребности в зарплате в проекте бюджета не хватает 30 млн грн.

Также не хватает суммы в 6,69 млн грн для начислений на оплату труда. Сейчас в проекте 7,3 млн грн составляют начисления на оплату труда членов Комиссии и 35,6 млн грн – работникам секретариата.

Как указано в таблице потребностей ВККС, должностной оклад члена Комиссии составляет 295,5 тысяч грн.

Должностной оклад руководителя секретариата ВККС – 91,8 тысяч грн, заместителя руководителя – 87,3 тысяч грн, руководителя самостоятельного управления – 52,2 тысяч грн и т.д.

Ниже приводим сравнительную таблицу потребностей ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

