ВККС потрібно додатково 37 млн грн на 2026 рік порівняно з пропозицією, яку дав Мінфін у проекті бюджету

30,4 млн грн потрібно додатково на оплату праці Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) у своїх пропозиціях стосовно законопроекту 14000 про Державний бюджет на 2026 рік зазначила про необхідність додаткового фінансування видатків споживання загального фонду в розмірі 37,12 млн грн, з яких 30,43 млн грн становить оплата праці.

Так, наразі у проекті бюджету-2026 передбачено 219,5 млн грн на заробітну плату. З них – 57,65 млн грн на виплату заробітної плати членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яких за законом – 16 осіб. Також передбачено 161,92 млн грн – на зарплату працівників секретаріату ВККС.

Як зауважила у своїх пропозиціях ВККС, на потреби у зарплаті в проекті бюджету не вистачає 30 млн грн.

Також не вистачає суми у 6,69 млн грн для нарахувань на оплату праці. Наразі у проекті 7,3 млн грн складають нарахування на оплату праці членів Комісії і 35,6 млн грн – працівникам секретаріату.

Як зазначено у таблиці потреб ВККС, посадовий оклад члена Комісії складає 295,5 тисяч грн.

Посадовий оклад керівника секретаріату ВККС – 91,8 тисяч грн, заступника керівника – 87,3 тисяч грн, керівника самостійного управління – 52,2 тисяч грн тощо.

Нижче наводимо порівняльну таблицю потреб ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

