Практика судов
  1. В мире

ЕС призывает бизнес переходить на «европейский» искусственный интеллект

09:24, 12 октября 2025
Еврокомиссия инвестирует миллиард евро в развитие собственных технологий ИИ, чтобы снизить зависимость от решений из США и Китая.
ЕС призывает бизнес переходить на «европейский» искусственный интеллект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз призвал бизнес в стратегически важных секторах активнее внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ), созданные в Европе. Брюссель настаивает на необходимости снизить зависимость от иностранных разработчиков, прежде всего из США и Китая. Об этом сообщает Barron's.

ЕС инвестирует миллиард евро в развитие собственного ИИ

Еврокомиссия объявила о мобилизации 1 миллиарда евро для поддержки отраслей, имеющих стратегическое значение — в частности, фармацевтики, энергетики и обороны. Цель — разработка и внедрение инструментов, созданных на базе европейского ИИ, а также специализированных моделей для автономного транспорта и систем раннего выявления рака.

Большая часть средств поступит из исследовательской программы Horizon Europe, сообщили в Еврокомиссии. В целом ЕС инвестирует миллиарды евро в создание искусственного интеллекта «внутри Европы» — от строительства специализированных заводов до утроения мощностей дата-центров.

Европа стремится сократить отставание от США и Китая

Несмотря на то что ЕС отстает от технологических гигантов США и Китая, Брюссель убежден, что Европа все еще способна конкурировать на глобальном рынке ИИ.

По словам комиссара по цифровым технологиям Генны Вирккунен, в 2023 году лишь 13% европейских компаний использовали ИИ, однако сейчас этот показатель постепенно растет. Еврокомиссия ставит амбициозную цель — к 2030 году 75% бизнесов должны применять ИИ в своей деятельности.

«Я хочу, чтобы будущее искусственного интеллекта создавалось в Европе. Это позволит нам находить более умные, быстрые и доступные решения», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС предупреждает о рисках зависимости

Брюссель призвал компании отдавать предпочтение европейским разработкам, где это возможно. В то же время в отчете Еврокомиссии отмечается, что зависимость от иностранных инфраструктур и технологий может стать угрозой для безопасности и устойчивости цепочек поставок, если такие инструменты «будут использованы как политическое оружие».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС искусственный интеллект технологии ИИ Евросоюз

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В новой редакции Гражданского кодекса предлагают напрямую запретить обнародование сведений о госрегистрации предприятий, связанных с обороной

Эту норму предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную.

САП совместно с Европейской прокуратурой будет проверять прозрачность использования Украиной средств международной помощи

Ранее Верховная Рада ратифицировала соглашение, которое предусматривает, что агенты Еврокомиссии, а также Европейской прокуратуры (EPPO), их уполномоченные представители имеют право осуществлять «любые следственные или аудиторские действия», в том числе, технические, финансовые или системные проверки, чтобы защитить финансовые интересы ЕС.

Судье почти пять лет назад сожгли автомобиль, но преступление до сих пор не раскрыто – судья обратилась в Высший совет правосудия

Судья сообщила, что полиция и прокуратура ничего не предприняли для расследования преступления.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

ВККС нужно дополнительно 37 млн грн на 2026 год по сравнению с предложением, которое дал Минфин в проекте бюджета

30,4 млн грн нужно дополнительно на оплату труда Высшей квалификационной комиссии судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України