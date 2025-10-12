ЕС призывает бизнес переходить на «европейский» искусственный интеллект

Еврокомиссия инвестирует миллиард евро в развитие собственных технологий ИИ, чтобы снизить зависимость от решений из США и Китая.

Европейский Союз призвал бизнес в стратегически важных секторах активнее внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ), созданные в Европе. Брюссель настаивает на необходимости снизить зависимость от иностранных разработчиков, прежде всего из США и Китая. Об этом сообщает Barron's.

ЕС инвестирует миллиард евро в развитие собственного ИИ

Еврокомиссия объявила о мобилизации 1 миллиарда евро для поддержки отраслей, имеющих стратегическое значение — в частности, фармацевтики, энергетики и обороны. Цель — разработка и внедрение инструментов, созданных на базе европейского ИИ, а также специализированных моделей для автономного транспорта и систем раннего выявления рака.

Большая часть средств поступит из исследовательской программы Horizon Europe, сообщили в Еврокомиссии. В целом ЕС инвестирует миллиарды евро в создание искусственного интеллекта «внутри Европы» — от строительства специализированных заводов до утроения мощностей дата-центров.

Европа стремится сократить отставание от США и Китая

Несмотря на то что ЕС отстает от технологических гигантов США и Китая, Брюссель убежден, что Европа все еще способна конкурировать на глобальном рынке ИИ.

По словам комиссара по цифровым технологиям Генны Вирккунен, в 2023 году лишь 13% европейских компаний использовали ИИ, однако сейчас этот показатель постепенно растет. Еврокомиссия ставит амбициозную цель — к 2030 году 75% бизнесов должны применять ИИ в своей деятельности.

«Я хочу, чтобы будущее искусственного интеллекта создавалось в Европе. Это позволит нам находить более умные, быстрые и доступные решения», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС предупреждает о рисках зависимости

Брюссель призвал компании отдавать предпочтение европейским разработкам, где это возможно. В то же время в отчете Еврокомиссии отмечается, что зависимость от иностранных инфраструктур и технологий может стать угрозой для безопасности и устойчивости цепочек поставок, если такие инструменты «будут использованы как политическое оружие».

