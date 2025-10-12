Практика судів
ЄС закликає бізнес переходити на «європейський» штучний інтелект

09:24, 12 жовтня 2025
Єврокомісія інвестує мільярд євро у розвиток власних технологій ШІ, щоб зменшити залежність від рішень зі США та Китаю.
ЄС закликає бізнес переходити на «європейський» штучний інтелект
Європейський Союз закликав бізнес у стратегічно важливих секторах активніше впроваджувати технології штучного інтелекту (ШІ), створені в Європі. Брюссель наполягає на необхідності зменшити залежність від іноземних розробників, насамперед зі США та Китаю. Про це повідомляє Barron's.

ЄС інвестує мільярд євро у розвиток власного ШІ

Єврокомісія оголосила про мобілізацію 1 мільярда євро для підтримки галузей, які мають стратегічне значення — зокрема, фармацевтики, енергетики та оборони. Мета — розробка і впровадження інструментів, створених на базі європейського ШІ, а також спеціалізованих моделей для автономного транспорту та систем раннього виявлення раку.

Більшість коштів надійде з дослідницької програми Horizon Europe, повідомили в Єврокомісії. Загалом ЄС інвестує мільярди євро у створення штучного інтелекту «всередині Європи» — від будівництва спеціалізованих заводів до потроєння потужностей дата-центрів.

Європа прагне скоротити відставання від США та Китаю

Попри те що ЄС відстає від технологічних гігантів США та Китаю, Брюссель переконаний, що Європа ще здатна конкурувати на глобальному ринку ШІ.

За словами комісарки з цифрових технологій Генни Вірккунен, у 2023 році лише 13% європейських компаній використовували ШІ, але нині цей показник поступово зростає. Єврокомісія ставить амбітну мету — до 2030 року 75% бізнесів мають застосовувати ШІ у своїй діяльності.

«Я хочу, щоб майбутнє штучного інтелекту створювалося в Європі. Це дозволить нам знаходити розумніші, швидші та доступніші рішення», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС попереджає про ризики залежності

Брюссель закликав компанії віддавати перевагу європейським розробкам, де це можливо. Водночас у звіті Єврокомісії зазначено, що залежність від іноземних інфраструктур і технологій може стати загрозою для безпеки та стабільності ланцюгів постачання, якщо такі інструменти «будуть використані як політична зброя».

