На Буковине таможенники обнаружили почти миллион долларов, спрятанный под капотом автомобиля

В пункте пропуска «Порубное — Сирет» таможенники обнаружили специально обустроенный тайник в моторном отсеке легковушки с кучей налички.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Буковине таможенники выявили женщину, которая пыталась вывезти из Украины почти $1 млн наличными, замаскировав деньги под часть двигателя. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Сотрудники таможенной службы в пункте пропуска «Порубное — Сырет» на выезд из Украины остановили автомобиль под управлением гражданки Украины. Во время таможенного осмотра в моторном отсеке транспортного средства обнаружили специально оборудованный тайник, в котором женщина спрятала наличные.

По данным таможенников, всего в схроне находилось 970 тысяч долларов США, что по официальному курсу НБУ составляет более 40 миллионов гривен.

Должностные лица Черновицкой таможни оформили нарушение таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Наличные средства и автомобиль, переоборудованный для незаконной транспортировки, изъяты в установленном порядке.

Кроме того, таможенники сообщили, что в Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Черновицкой области будет направлено сообщение о деянии, содержащем признаки уголовного правонарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.