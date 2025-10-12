На Буковині митники виявили майже мільйон доларів, схований під капотом автівки

У пункті пропуску «Порубне — Сірет» митники виявили спеціально облаштований тайник у моторному відсіку легковика з купою готівки.

На Буковині митники виявили жінку, яка намагалася вивезти з України майже $1 млн готівки, замаскувавши гроші під частину двигуна. Про це розповіли в Державній митній службі.

Працівники митної служби в пункті пропуску «Порубне — Сірет» на виїзд з України зупинили автівку під керуванням громадянки України. Під час митного огляду в моторному відсіку транспортного засобу виявили спеціально облаштований тайник, у якому жінка приховала готівку.

За даними митників, загалом у схованці було 970 тисяч доларів США, що за офіційним курсом НБУ становить понад 40 мільйонів гривень.

Посадові особи Чернівецької митниці оформили порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Готівку та автомобіль, переобладнаний для незаконного транспортування, вилучено у встановленому порядку.

Крім того, митники повідомили, що до Територіального управління Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області буде направлено повідомлення про діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення.

