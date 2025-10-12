Практика судов
  1. В Украине

На какой период ФЛП первой и второй групп освобождаются от военного сбора из-за болезни — разъяснение

09:06, 12 октября 2025
ФЛП без наемных работников могут не уплачивать военный сбор во время болезни, если она длится 30 и более дней и подтверждена официально.
Государственная налоговая служба разъяснила, на какой период физические лица – предприниматели первой и второй групп, не имеющие наемных работников, освобождаются от уплаты военного сбора в случае длительной болезни.

Кто освобождается от уплаты

Плательщиками военного сбора являются ФЛП – плательщики единого налога первой, второй и четвертой групп. Согласно Налоговому кодексу, предприниматели первой и второй групп, которые не используют труд наемных работников, имеют право не уплачивать военный сбор:

  • в течение одного календарного месяца в году во время отпуска,
  • а также за период болезни, если она длится 30 и более календарных дней и подтверждена выпиской из Электронного реестра листков нетрудоспособности.

Для получения освобождения ФЛП должен подать заявление в контролирующий орган в произвольной форме с указанием периода временной нетрудоспособности и добавить подтверждающую выписку из реестра.

Как определяется период освобождения

Если болезнь началась до 20 числа месяца и продолжалась 30 дней и более, переходя на следующий месяц (или несколько), предприниматель освобождается от уплаты военного сбора за календарный месяц (месяцы), в которых длился период нетрудоспособности.

В то же время за месяц, в котором болезнь закончилась, уплата сбора осуществляется в общем порядке в соответствии с нормами Налогового кодекса.

Важно

Суммы военного сбора, уплаченные авансом за отчетный период, могут быть зачтены в счет будущих платежей или возвращены плательщику по его заявлению, если они были уплачены ошибочно или излишне.

