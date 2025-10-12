Практика судів
  1. В Україні

На який період ФОП першої та другої груп звільняються від військового збору через хворобу — роз’яснення

09:06, 12 жовтня 2025
ФОП без найманих працівників можуть не сплачувати військовий збір під час хвороби, якщо вона триває 30 і більше днів та підтверджена офіційно.
На який період ФОП першої та другої груп звільняються від військового збору через хворобу — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба роз’яснила, на який період фізичні особи – підприємці першої та другої груп, які не мають найманих працівників, звільняються від сплати військового збору у разі тривалої хвороби.

Хто звільняється від сплати

Платниками військового збору є ФОП – платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп. Згідно з Податковим кодексом, підприємці першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, мають право не сплачувати військовий збір:

  • протягом одного календарного місяця на рік під час відпустки,
  • а також за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів та підтверджена витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Для отримання звільнення ФОП повинен подати заяву до контролюючого органу у довільній формі із зазначенням періоду тимчасової непрацездатності та додати підтверджувальний витяг з реєстру.

Як визначається період звільнення

Якщо хвороба почалася до 20 числа місяця і тривала 30 днів і більше, переходячи на наступний місяць (або декілька), підприємець звільняється від сплати військового збору за календарний місяць (місяці), у яких тривав період непрацездатності.

Водночас за місяць, у якому хвороба закінчилась, сплата збору здійснюється у загальному порядку відповідно до норм Податкового кодексу.

Важливо

Суми військового збору, сплачені авансом за звітний період, можуть бути зараховані в рахунок майбутніх платежів або повернуті платнику за його заявою, якщо вони були сплачені помилково чи надміру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова підприємець ФОП ДПС військовий збір податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У новій редакції Цивільного кодексу пропонують безпосередньо заборонити оприлюднення відомостей про держреєстрацію підприємств, пов’язаних з обороною

Цю норму пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

САП спільно з Європейською прокуратурою перевірятиме прозорість використання Україною коштів міжнародної допомоги

Раніше Верховна Рада ратифікувала угоду, яка передбачає, що агенти Єврокомісії, а також Європейської прокуратури (EPPO), їх уповноважені представники мають право здійснювати «будь-які слідчі або аудиторські дії», у тому числі, технічні, фінансові або системні перевірки, щоб захистити фінансові інтереси ЄС.

Судді майже п’ять років тому спалили автомобіль, але злочин досі не розкрито – суддя звернулася до Вищої ради правосуддя

Суддя повідомила, що поліція та прокуратура нічого не зробили для розслідування злочину.

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

ВККС потрібно додатково 37 млн грн на 2026 рік порівняно з пропозицією, яку дав Мінфін у проекті бюджету

30,4 млн грн потрібно додатково на оплату праці Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України