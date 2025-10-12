На який період ФОП першої та другої груп звільняються від військового збору через хворобу — роз’яснення

Державна податкова служба роз’яснила, на який період фізичні особи – підприємці першої та другої груп, які не мають найманих працівників, звільняються від сплати військового збору у разі тривалої хвороби.
Хто звільняється від сплати
Платниками військового збору є ФОП – платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп. Згідно з Податковим кодексом, підприємці першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, мають право не сплачувати військовий збір:
Для отримання звільнення ФОП повинен подати заяву до контролюючого органу у довільній формі із зазначенням періоду тимчасової непрацездатності та додати підтверджувальний витяг з реєстру.
Як визначається період звільнення
Якщо хвороба почалася до 20 числа місяця і тривала 30 днів і більше, переходячи на наступний місяць (або декілька), підприємець звільняється від сплати військового збору за календарний місяць (місяці), у яких тривав період непрацездатності.
Водночас за місяць, у якому хвороба закінчилась, сплата збору здійснюється у загальному порядку відповідно до норм Податкового кодексу.
Важливо
Суми військового збору, сплачені авансом за звітний період, можуть бути зараховані в рахунок майбутніх платежів або повернуті платнику за його заявою, якщо вони були сплачені помилково чи надміру.
