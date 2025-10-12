На який період ФОП першої та другої груп звільняються від військового збору через хворобу — роз’яснення

ФОП без найманих працівників можуть не сплачувати військовий збір під час хвороби, якщо вона триває 30 і більше днів та підтверджена офіційно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба роз’яснила, на який період фізичні особи – підприємці першої та другої груп, які не мають найманих працівників, звільняються від сплати військового збору у разі тривалої хвороби.

Хто звільняється від сплати

Платниками військового збору є ФОП – платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп. Згідно з Податковим кодексом, підприємці першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, мають право не сплачувати військовий збір:

протягом одного календарного місяця на рік під час відпустки,

а також за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів та підтверджена витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Для отримання звільнення ФОП повинен подати заяву до контролюючого органу у довільній формі із зазначенням періоду тимчасової непрацездатності та додати підтверджувальний витяг з реєстру.

Як визначається період звільнення

Якщо хвороба почалася до 20 числа місяця і тривала 30 днів і більше, переходячи на наступний місяць (або декілька), підприємець звільняється від сплати військового збору за календарний місяць (місяці), у яких тривав період непрацездатності.

Водночас за місяць, у якому хвороба закінчилась, сплата збору здійснюється у загальному порядку відповідно до норм Податкового кодексу.

Важливо

Суми військового збору, сплачені авансом за звітний період, можуть бути зараховані в рахунок майбутніх платежів або повернуті платнику за його заявою, якщо вони були сплачені помилково чи надміру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.