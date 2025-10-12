Практика судов
$16 тысяч за оформление отсрочки — в Одессе бывший инспектор ТЦК и военнослужащий предстанут перед судом

09:42, 12 октября 2025
Должностные лица вместе с тремя гражданскими за деньги помогали военнообязанным сняться с розыска и получить отсрочку от мобилизации.
В Одессе будут судить пятерых человек, которых подозревают в незаконном оформлении документов об инвалидности и отсрочке от мобилизации за 16 тысяч долларов. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Установлено, что в феврале 2025 года бывшие инспектор по воинскому учету и бронированию одного из одесских ТЦК, военнослужащий Минобороны и трое гражданских лиц организовали схему получения неправомерной выгоды.

Они предложили военнообязанному за 16 тысяч долларов повлиять на должностных лиц ТЦК относительно снятия его с розыска и оформления отсрочки от призыва по причине необходимости постоянного ухода за матерью.

Передача средств происходила в несколько этапов. Сначала они получили 6 тысяч долларов и 20 тысяч гривен, а в апреле, во время получения оставшейся суммы — 6 тысяч долларов, их действия разоблачили правоохранители, после чего обвиняемых задержали.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
