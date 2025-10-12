Практика судів
$16 тисяч за оформлення відстрочки — в Одесі колишній інспектор ТЦК та військовий постануть перед судом

09:42, 12 жовтня 2025
Посадовці разом із трьома цивільними за гроші допомагали військовозобов’язаним знятися з розшуку та отримати відстрочку від мобілізації.
В Одесі судитимуть п’ятьох осіб, яких підозрюють у незаконному оформленні документів про інвалідність та відстрочку від мобілізації за 16 тисяч доларів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Встановлено, що у лютому 2025 року колишні інспектор з військового обліку та бронювання одного з одеських ТЦК, військовослужбовець Міноборони та троє цивільних осіб організували схему з одержання неправомірної вигоди.

Вони запропонували військовозобов’язаному за 16 тисяч доларів вплинути на посадових осіб ТЦК щодо зняття його з розшуку та оформлення відстрочки від призову через необхідність постійного догляду за матір’ю.

Передача коштів відбувалася у кілька етапів. Спочатку вони отримали 6 тисяч доларів та 20 тисяч гривень, а у квітні, під час одержання решти суми ‒ 6 тисяч доларів, їхні дії викрили правоохоронці, після чого обвинувачених затримали.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

