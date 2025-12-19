Україна завершила процедури для відкриття перемовин за всіма шістьма Кластерами

Уряд ухвалив переговорні позиції за Кластерами 4 і 5.

Кабінет Міністрів України схвалив дві переговорні позиції України за Кластером 4 «Зелений порядок денний та стале з’єднання» та Кластером 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості», що означає завершення Україною всіх процедур для відкриття шести переговорних Кластерів. Про це повідомив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Переговорні позиції України є ключовими документами, що необхідні для відкриття перемовин за відповідними Кластерами. На підставі їх буде оцінюватися прогрес України у виконанні критеріїв членства. Переговорні позиції підготовлено з урахуванням звітів Європейської Комісії за результатами скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС.

«Зараз Україна має схвалені переговорні позиції за всіма шістьма Кластерами. Ми послідовно й оперативно виконуємо взяті на себе зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Протягом цього року завершено скринінг, розроблено та розпочато впровадження дорожніх карт реформ. Україна готова рухатися далі», – прокоментував Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Кластер 4 охоплює такі напрями законодавства, як транспорт, енергетика, транс’європейські мережі, довкілля та зміни клімату.

Кластер 5 охоплює такі сфери, як сільське господарство та розвиток сільських територій, продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика, рибальство та водний промисел, регіональна політика та координація структурних інструментів, фінансові та бюджетні положення.

Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції нагадав, що проєкти переговорних позицій були схвалені 11 грудня 2025 року під час засідання Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права ЄС.

