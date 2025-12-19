  1. В Україні

Україна завершила процедури для відкриття перемовин за всіма шістьма Кластерами

17:35, 19 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд ухвалив переговорні позиції за Кластерами 4 і 5.
Україна завершила процедури для відкриття перемовин за всіма шістьма Кластерами
Фото: shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України схвалив дві переговорні позиції України за Кластером 4 «Зелений порядок денний та стале з’єднання» та Кластером 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості», що означає завершення Україною всіх процедур для відкриття шести переговорних Кластерів. Про це повідомив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Переговорні позиції України є ключовими документами, що необхідні для відкриття перемовин за відповідними Кластерами. На підставі їх буде оцінюватися прогрес України у виконанні критеріїв членства. Переговорні позиції підготовлено з урахуванням звітів Європейської Комісії за результатами скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС.

«Зараз Україна має схвалені переговорні позиції за всіма шістьма Кластерами. Ми послідовно й оперативно виконуємо взяті на себе зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Протягом цього року завершено скринінг, розроблено та розпочато впровадження дорожніх карт реформ. Україна готова рухатися далі», – прокоментував Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Кластер 4 охоплює такі напрями законодавства, як транспорт, енергетика, транс’європейські мережі, довкілля та зміни клімату.

Кластер 5 охоплює такі сфери, як сільське господарство та розвиток сільських територій, продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика, рибальство та водний промисел, регіональна політика та координація структурних інструментів, фінансові та бюджетні положення.

Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції нагадав, що проєкти переговорних позицій були схвалені 11 грудня 2025 року під час засідання Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]