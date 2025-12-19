Украина завершила процедуры для открытия переговоров по всем шести Кластерам

Правительство утвердило переговорные позиции по Кластерам 4 и 5.

Кабинет Министров Украины одобрил две переговорные позиции Украины по Кластеру 4 «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и Кластеру 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности», что означает завершение Украиной всех процедур для открытия шести переговорных Кластеров. Об этом сообщил Офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

Переговорные позиции Украины являются ключевыми документами, необходимыми для открытия переговоров по соответствующим Кластерам. На их основании будет оцениваться прогресс Украины в выполнении критериев членства. Переговорные позиции подготовлены с учетом отчетов Европейской комиссии по результатам скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС.

«Сейчас Украина имеет утвержденные переговорные позиции по всем шести Кластерам. Мы последовательно и оперативно выполняем взятые на себя обязательства на пути к членству в Европейском Союзе. В течение этого года завершен скрининг, разработаны и начато внедрение дорожных карт реформ. Украина готова двигаться дальше», — прокомментировал Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Кластер 4 охватывает такие направления законодательства, как транспорт, энергетика, трансъевропейские сети, окружающая среда и изменения климата.

Кластер 5 охватывает такие сферы, как сельское хозяйство и развитие сельских территорий, продовольственная безопасность, ветеринарная и фитосанитарная политика, рыболовство и водный промысел, региональная политика и координация структурных инструментов, финансовые и бюджетные положения.

Офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции напомнил, что проекты переговорных позиций были одобрены 11 декабря 2025 года во время заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации законодательства Украины к праву ЕС.

