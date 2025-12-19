Участь понятих під час відбирання біологічних зразків не обов’язкова — Верховний Суд

ВС роз’яснив, у яких випадках біологічні зразки можуть відбиратися без понятих і відеофіксації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у справі № 727/7144/22 роз’яснив, що відбирання біологічних зразків у особи для проведення експертизи може здійснюватися без участі понятих і без безперервної відеофіксації. Такі дії не порушують вимог КПК України. Водночас ВС визнав, що апеляційний суд формально розглянув доводи захисту та допустив істотні процесуальні порушення, у зв’язку з чим скасував ухвалу апеляційної інстанції та призначив новий розгляд.

Обставини справи

Вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26 грудня 2022 року, залишеним без змін ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 21 лютого 2023 року, особу було засуджено за ч. 3 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний із проникненням у житло) до 7 років позбавлення волі.

За встановленими судами обставинами, у вересні 2021 року засуджений проник до житлового будинку потерпілої, викрав 10 000 грн, був помічений потерпілою та її сином і втік з місця події з викраденими коштами.

У касаційній скарзі засуджений, серед іншого, стверджував про недопустимість доказів, отриманих під час досудового розслідування. Зокрема, він наполягав, що біологічні зразки (букальний епітелій) були відібрані без ухвали слідчого судді, без технічної фіксації, без його підпису в протоколі та без участі понятих, що, на його думку, є істотним порушенням КПК України.

Правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з доводами засудженого щодо обов’язкової участі понятих під час відбирання біологічних зразків.

Суд зазначив, що відповідно до ч. 3 ст. 245 КПК України відбирання біологічних зразків здійснюється за правилами ст. 241 КПК України, яка регулює порядок освідування особи. Водночас ст. 241 КПК не містить вимоги про обов’язкову участь понятих.

Хоча ч. 7 ст. 223 КПК України передбачає участь понятих або безперервну відеофіксацію під час освідування особи, Верховний Суд наголосив, що ч. 3 ст. 245 КПК є відсильною нормою, яка прямо відсилає лише до ст. 241 КПК, а не до всього комплексу правил проведення освідування, зокрема положень ст. 223 КПК.

Крім того, ВС підкреслив, що для відбирання біологічних зразків законодавець передбачив іншу процесуальну гарантію — можливість примусового відбирання зразків на підставі ухвали слідчого судді у разі відмови особи надати їх добровільно.

Таким чином, відбирання біологічних зразків без участі понятих не є порушенням КПК України та відповідає усталеній практиці Верховного Суду (постанови від 14.07.2020 у справі № 318/1411/18, від 8.12.2022 у справі № 182/324/17, від 24.04.2019 у справі № 385/404/16-к).

Суд також врахував, що в цій справі відбирання зразків здійснювалося у приміщенні поліції за участю спеціаліста-криміналіста та захисника, а протокол був підписаний усіма учасниками слідчої дії, крім засудженого, який не заявляв зауважень.

Висновки щодо апеляційного розгляду

Разом із тим Верховний Суд дійшов висновку, що апеляційний суд:

не надав належної оцінки доводам захисту щодо участі понятих під час огляду місця події;

не перевірив низку заявлених клопотань сторони захисту;

допустив неточності у датах та викладенні змісту апеляційної скарги;

не навів достатніх мотивів для відхилення аргументів апеляційної скарги.

Такі недоліки ВС визнав істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд:

частково задовольнив касаційну скаргу;

скасував ухвалу Чернівецького апеляційного суду;

призначив новий апеляційний розгляд;

обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.