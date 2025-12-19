Участие понятых при отборе биологических образцов не является обязательным — Верховный Суд

ВС разъяснил, в каких случаях биологические образцы могут отбираться без понятых и видеофиксации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд по делу № 727/7144/22 разъяснил, что отбор биологических образцов у лица для проведения экспертизы может осуществляться без участия понятых и без непрерывной видеофиксации. Такие действия не нарушают требований УПК Украины. В то же время ВС признал, что апелляционный суд формально рассмотрел доводы защиты и допустил существенные процессуальные нарушения, в связи с чем отменил определение апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение.

Обстоятельства дела

Приговором Шевченковского районного суда г. Черновцы от 26 декабря 2022 года, оставленным без изменений определением Черновицкого апелляционного суда от 21 февраля 2023 года, лицо было осуждено по ч. 3 ст. 186 УК Украины (грабеж, соединенный с проникновением в жилище) к 7 годам лишения свободы.

По установленным судами обстоятельствам, в сентябре 2021 года осужденный проник в жилой дом потерпевшей, похитил 10 000 грн, был замечен потерпевшей и ее сыном и скрылся с места происшествия с похищенными денежными средствами.

В кассационной жалобе осужденный, среди прочего, утверждал о недопустимости доказательств, полученных в ходе досудебного расследования. В частности, он настаивал, что биологические образцы (буккальный эпителий) были отобраны без определения следственного судьи, без технической фиксации, без его подписи в протоколе и без участия понятых, что, по его мнению, является существенным нарушением УПК Украины.

Правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с доводами осужденного относительно обязательного участия понятых при отборе биологических образцов.

Суд отметил, что в соответствии с ч. 3 ст. 245 УПК Украины отбор биологических образцов осуществляется по правилам ст. 241 УПК Украины, которая регулирует порядок освидетельствования лица. В то же время ст. 241 УПК не содержит требования об обязательном участии понятых.

Хотя ч. 7 ст. 223 УПК Украины предусматривает участие понятых либо непрерывную видеофиксацию при освидетельствовании лица, Верховный Суд подчеркнул, что ч. 3 ст. 245 УПК является отсылочной нормой, которая прямо отсылает только к ст. 241 УПК, а не ко всему комплексу правил проведения освидетельствования, в частности положениям ст. 223 УПК.

Кроме того, ВС подчеркнул, что для отбора биологических образцов законодатель предусмотрел иную процессуальную гарантию — возможность принудительного отбора образцов на основании определения следственного судьи в случае отказа лица предоставить их добровольно.

Таким образом, отбор биологических образцов без участия понятых не является нарушением УПК Украины и соответствует устоявшейся практике Верховного Суда (постановления от 14.07.2020 по делу № 318/1411/18, от 08.12.2022 по делу № 182/324/17, от 24.04.2019 по делу № 385/404/16-к).

Суд также учел, что в данном деле отбор образцов осуществлялся в помещении полиции с участием специалиста-криминалиста и защитника, а протокол был подписан всеми участниками следственного действия, кроме осужденного, который замечаний не заявлял.

Выводы относительно апелляционного рассмотрения

Вместе с тем Верховный Суд пришел к выводу, что апелляционный суд:

не дал надлежащей оценки доводам защиты относительно участия понятых при осмотре места происшествия;

не проверил ряд заявленных ходатайств стороны защиты;

допустил неточности в датах и изложении содержания апелляционной жалобы;

не привел достаточных мотивов для отклонения аргументов апелляционной жалобы.

Такие недостатки ВС признал существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд:

частично удовлетворил кассационную жалобу;

отменил определение Черновицкого апелляционного суда;

назначил новое апелляционное рассмотрение;

избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.