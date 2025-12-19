  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Пенсії, мобілізація, соціальні гарантії: огляд актуальних рішень КАС ВС

16:38, 19 грудня 2025
Позиції КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів.
Пенсії, мобілізація, соціальні гарантії: огляд актуальних рішень КАС ВС
Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за листопад 2025 року.

В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

  • розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, відповідно до ст. 50 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
  • обов’язок держави забезпечувати осіб, хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та спеціальними харчовими продуктами;
  • порядок реалізації права дитини загиблого військовослужбовця, народженої після його смерті, на одноразову грошову допомогу у випадку її попередньої виплати іншим членам сім’ї;
  • умову для надання статусу учасника бойових дій членам добровольчих формувань територіальних громад;
  • визначення розміру доплат за науковий ступінь та вчене звання при перерахунку пенсій військовослужбовцям;
  • мобілізацію осіб, яким на момент призову не виповнилося 25 років;
  • включення до складу витрат вартості послуг з передання та розподілу електроенергії, оплачених постачальником електроенергії операторам систем;
  • звільнення від нарахування та сплати мінімального податкового зобов’язання за земельні ділянки, визначені як засмічені вибухонебезпечними предметами.

Заслуговують на увагу також правові висновки з питань застосування процесуального закону, зокрема про:

  • строк звернення до суду у спорах щодо виплати додаткової винагороди військовослужбовцям після 19 липня 2022 року.

Упродовж листопада 2025 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

Верховний Суд судова практика мобілізація пенсія

