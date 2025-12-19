  1. Судебная практика
Пенсии, мобилизация, социальные гарантии: обзор актуальных решений КАС ВС

16:38, 19 декабря 2025
Позиции КАС ВС, которые имеют значение для формирования единства судебной практики при рассмотрении публично-правовых споров.
Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда за ноябрь 2025 года.

В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые имеют значение для формирования единства судебной практики при рассмотрении публично-правовых споров, в частности относительно:

  • размера дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, в соответствии со ст. 50 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»;
  • обязанности государства обеспечивать лиц, больных редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными средствами и специальными пищевыми продуктами;
  • порядка реализации права ребенка погибшего военнослужащего, рожденного после его смерти, на единовременную денежную помощь в случае ее предварительной выплаты другим членам семьи;
  • условия предоставления статуса участника боевых действий членам добровольческих формирований территориальных громад;
  • определения размера доплат за ученую степень и ученое звание при перерасчете пенсий военнослужащим;
  • мобилизации лиц, которым на момент призыва не исполнилось 25 лет;
  • включения в состав расходов стоимости услуг по передаче и распределению электроэнергии, оплаченных поставщиком электроэнергии операторам систем;
  • освобождения от начисления и уплаты минимального налогового обязательства по земельным участкам, определенным как засоренные взрывоопасными предметами.

Заслуживают внимания также правовые выводы по вопросам применения процессуального закона, в частности относительно:

  • срока обращения в суд по спорам о выплате дополнительного вознаграждения военнослужащим после 19 июля 2022 года.

В течение ноября 2025 года КАС ВС высказывал и другие, не менее актуальные правовые позиции, с которыми можно ознакомиться в обзоре судебной практики.

