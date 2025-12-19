Партнерство з Посольством США, Департаментом юстиції та ФБР сьогодні дає конкретні результати, — Руслан Кравченко

Руслан Кравченко підкреслив, що взаємодія в питаннях міжнародної співпраці та екстрадиції стала значно швидшою.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що провів важливу зустріч із Тимчасовою повіреною у справах США, пані Послом Джулі Девіс і аташе з правових питань від ФБР Посольства США Джеймі Волкертом.

«Наші попередні зустрічі відбулися у серпні і вересні. І я можу впевнено сказати: партнерство з Посольством США, Департаментом юстиції та ФБР сьогодні дає конкретні результати», - заявив він.

Генпрокурор зазначив, що взаємодія в питаннях міжнародної співпраці та екстрадиції стала значно швидшою:

– за останній період ми задовольнили всі 5 запитів США про видачу осіб. Зараз працюємо над шостою екстрадицією.

– Україна виконала 46 американських запитів про правову допомогу, ще 12 у роботі.

– Компетентні органи США вже опрацювали 73 українські запити, ще 90 перебувають на розгляді.

«Це стало можливим завдяки тому, що ми впровадили механізм попередніх консультацій.

Окрему увагу приділили співпраці для посилення спільного контролю за незаконним переміщенням товарів подвійного призначення», - сказав він.

Також він підкреслив, що сторони зосередились на розслідуваннях, де постраждалими є громадяни США, компанії або інтереси США як держави загалом. Зокрема у контексті агресії РФ.

«Приємно чути, що встановлення справедливого миру для України - це наша спільна мета, до якої ми прямуємо пліч-о-пліч.

Я радий, що і ця зустріч з нашими американськими друзями пройшла конструктивно і завершилась конкретними пропозиціями і визначенням подальших спільних кроків», - додав він.

