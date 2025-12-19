  1. В Украине

Партнерство с Посольством США, Департаментом юстиции и ФБР сегодня дает конкретные результаты, — Руслан Кравченко

16:59, 19 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Руслан Кравченко подчеркнул, что взаимодействие по вопросам международного сотрудничества и экстрадиции стало значительно быстрее.
Партнерство с Посольством США, Департаментом юстиции и ФБР сегодня дает конкретные результаты, — Руслан Кравченко
Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что провел важную встречу с Временной поверенной в делах США, госпожой Послом Джули Дэвис, и атташе по правовым вопросам от ФБР Посольства США Джейми Волкертом.

«Наши предыдущие встречи состоялись в августе и сентябре. И я могу уверенно сказать: партнерство с Посольством США, Департаментом юстиции и ФБР сегодня дает конкретные результаты», — заявил он.

Генпрокурор отметил, что взаимодействие по вопросам международного сотрудничества и экстрадиции стало значительно быстрее:

– за последний период мы удовлетворили все 5 запросов США о выдаче лиц. Сейчас работаем над шестой экстрадицией;

– Украина выполнила 46 американских запросов о правовой помощи, еще 12 — в работе;

– компетентные органы США уже обработали 73 украинских запроса, еще 90 находятся на рассмотрении.

«Это стало возможным благодаря тому, что мы внедрили механизм предварительных консультаций.

Отдельное внимание уделили сотрудничеству для усиления совместного контроля за незаконным перемещением товаров двойного назначения», — сказал он.

Также он подчеркнул, что стороны сосредоточились на расследованиях, в которых пострадавшими являются граждане США, компании или интересы США как государства в целом, в частности в контексте агрессии РФ.

«Приятно слышать, что установление справедливого мира для Украины — это наша общая цель, к которой мы идем плечом к плечу.

Я рад, что и эта встреча с нашими американскими друзьями прошла конструктивно и завершилась конкретными предложениями и определением дальнейших совместных шагов», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Руслан Кравченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]