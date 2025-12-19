Партнерство с Посольством США, Департаментом юстиции и ФБР сегодня дает конкретные результаты, — Руслан Кравченко

Руслан Кравченко подчеркнул, что взаимодействие по вопросам международного сотрудничества и экстрадиции стало значительно быстрее.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что провел важную встречу с Временной поверенной в делах США, госпожой Послом Джули Дэвис, и атташе по правовым вопросам от ФБР Посольства США Джейми Волкертом.

«Наши предыдущие встречи состоялись в августе и сентябре. И я могу уверенно сказать: партнерство с Посольством США, Департаментом юстиции и ФБР сегодня дает конкретные результаты», — заявил он.

Генпрокурор отметил, что взаимодействие по вопросам международного сотрудничества и экстрадиции стало значительно быстрее:

– за последний период мы удовлетворили все 5 запросов США о выдаче лиц. Сейчас работаем над шестой экстрадицией;

– Украина выполнила 46 американских запросов о правовой помощи, еще 12 — в работе;

– компетентные органы США уже обработали 73 украинских запроса, еще 90 находятся на рассмотрении.

«Это стало возможным благодаря тому, что мы внедрили механизм предварительных консультаций.

Отдельное внимание уделили сотрудничеству для усиления совместного контроля за незаконным перемещением товаров двойного назначения», — сказал он.

Также он подчеркнул, что стороны сосредоточились на расследованиях, в которых пострадавшими являются граждане США, компании или интересы США как государства в целом, в частности в контексте агрессии РФ.

«Приятно слышать, что установление справедливого мира для Украины — это наша общая цель, к которой мы идем плечом к плечу.

Я рад, что и эта встреча с нашими американскими друзьями прошла конструктивно и завершилась конкретными предложениями и определением дальнейших совместных шагов», — добавил он.

