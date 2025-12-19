  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Смерть засновника не припиняє право постійного користування землею фермерського господарства — позиція Верховного Суду

16:24, 19 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після створення селянського (фермерського) господарства право постійного користування землею належить самому господарству й не припиняється зі смертю засновника.
Смерть засновника не припиняє право постійного користування землею фермерського господарства — позиція Верховного Суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після створення селянського (фермерського) господарства право постійного користування землею належить самому господарству й не припиняється зі смертю засновника. Тому зміна цільового призначення ділянки без згоди селянського (фермерського) господарства є незаконною.

Право постійного користування земельною ділянкою, яка була надана засновнику фермерського господарства, після створення такого господарства переходить до фермерського господарства як юридичної особи і не припиняється зі смертю фізичної особи – засновника. У відносинах з іншими суб'єктами голова фермерського господарства виступає як представник юридичної особи, а не як самостійна фізична особа – землекористувач. Тому рішення органу місцевого самоврядування про зміну цільового призначення земельної ділянки, прийняте без погодження з її постійним користувачем – селянським (фермерським) господарством (СФГ), підлягає визнанню незаконним та скасуванню в судовому порядку.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Обставини справи №916/4338/24

СФГ звернулося до суду з вимогою визнати незаконним і скасувати рішення сільської ради, яким змінено цільове призначення земельної ділянки.  Позов обґрунтовано тим, що спірна ділянка перебуває в постійному користуванні СФГ, оскільки це право було надане засновнику господарства і перейшло до фермерського господарства після його створення.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено.

Суди встановили, що фізичній особі було надано в постійне користування земельну ділянку для ведення СФГ. Після створення СФГ право постійного користування фактично перейшло до господарства.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що смерть засновника не впливає на існування права постійного користування СФГ. Рішення сільської ради щодо зміни цільового призначення та подальшого проведення аукціону прийняті з порушенням законодавства, оскільки не було отримано погодження законного землекористувача.

Також Суд підкреслив, що право постійного користування є безстроковим і може бути припинене лише на підставах, передбачених ст. 141 ЗК України. У відносинах щодо землі голова фермерського господарства виступає не як фізична особа, а як представник юридичної особи — СФГ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]