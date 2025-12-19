Смерть засновника не припиняє право постійного користування землею фермерського господарства — позиція Верховного Суду

Після створення селянського (фермерського) господарства право постійного користування землею належить самому господарству й не припиняється зі смертю засновника.

Після створення селянського (фермерського) господарства право постійного користування землею належить самому господарству й не припиняється зі смертю засновника. Тому зміна цільового призначення ділянки без згоди селянського (фермерського) господарства є незаконною.

Право постійного користування земельною ділянкою, яка була надана засновнику фермерського господарства, після створення такого господарства переходить до фермерського господарства як юридичної особи і не припиняється зі смертю фізичної особи – засновника. У відносинах з іншими суб'єктами голова фермерського господарства виступає як представник юридичної особи, а не як самостійна фізична особа – землекористувач. Тому рішення органу місцевого самоврядування про зміну цільового призначення земельної ділянки, прийняте без погодження з її постійним користувачем – селянським (фермерським) господарством (СФГ), підлягає визнанню незаконним та скасуванню в судовому порядку.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Обставини справи №916/4338/24

СФГ звернулося до суду з вимогою визнати незаконним і скасувати рішення сільської ради, яким змінено цільове призначення земельної ділянки. Позов обґрунтовано тим, що спірна ділянка перебуває в постійному користуванні СФГ, оскільки це право було надане засновнику господарства і перейшло до фермерського господарства після його створення.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено.

Суди встановили, що фізичній особі було надано в постійне користування земельну ділянку для ведення СФГ. Після створення СФГ право постійного користування фактично перейшло до господарства.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що смерть засновника не впливає на існування права постійного користування СФГ. Рішення сільської ради щодо зміни цільового призначення та подальшого проведення аукціону прийняті з порушенням законодавства, оскільки не було отримано погодження законного землекористувача.

Також Суд підкреслив, що право постійного користування є безстроковим і може бути припинене лише на підставах, передбачених ст. 141 ЗК України. У відносинах щодо землі голова фермерського господарства виступає не як фізична особа, а як представник юридичної особи — СФГ.

