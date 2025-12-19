Смерть учредителя не прекращает право постоянного пользования землей фермерского хозяйства — позиция Верховного Суда

После создания крестьянского (фермерского) хозяйства право постоянного пользования землей принадлежит самому хозяйству и не прекращается со смертью учредителя.

После создания крестьянского (фермерского) хозяйства право постоянного пользования землей принадлежит самому хозяйству и не прекращается со смертью учредителя. Поэтому изменение целевого назначения участка без согласия крестьянского (фермерского) хозяйства является незаконным.

Право постоянного пользования земельным участком, который был предоставлен учредителю фермерского хозяйства, после создания такого хозяйства переходит к фермерскому хозяйству как юридическому лицу и не прекращается со смертью физического лица — учредителя. В отношениях с другими субъектами глава фермерского хозяйства выступает как представитель юридического лица, а не как самостоятельное физическое лицо — землепользователь. Поэтому решение органа местного самоуправления об изменении целевого назначения земельного участка, принятое без согласования с его постоянным пользователем — крестьянским (фермерским) хозяйством (КФХ), подлежит признанию незаконным и отмене в судебном порядке.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №916/4338/24

КФХ обратилось в суд с требованием признать незаконным и отменить решение сельского совета, которым изменено целевое назначение земельного участка. Иск обоснован тем, что спорный участок находится в постоянном пользовании КФХ, поскольку это право было предоставлено учредителю хозяйства и перешло к фермерскому хозяйству после его создания.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, иск удовлетворен.

Суды установили, что физическому лицу был предоставлен в постоянное пользование земельный участок для ведения КФХ. После создания КФХ право постоянного пользования фактически перешло к хозяйству.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что смерть учредителя не влияет на существование права постоянного пользования КФХ. Решения сельского совета об изменении целевого назначения и последующем проведении аукциона приняты с нарушением законодательства, поскольку не было получено согласование законного землепользователя.

Также Суд подчеркнул, что право постоянного пользования является бессрочным и может быть прекращено лишь на основаниях, предусмотренных ст. 141 ЗК Украины. В отношениях относительно земли глава фермерского хозяйства выступает не как физическое лицо, а как представитель юридического лица — КФХ.

