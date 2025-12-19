  1. В Україні

Кабмін дозволив додатково позичити гроші, які використають уже в 2026 році

15:33, 19 грудня 2025
Уряд дозволив Мінфіну залучити до 55 млрд грн понад план, зберегти ці кошти до кінця року та витратити їх уже в 2026 році.
Кабмін ухвалив розпорядження, яким дозволив Міністерству фінансів здійснити понадпланові державні запозичення у 2025 році.

Згідно з документом, Мінфін може залучити до загального фонду державного бюджету додаткові ресурси понад обсяг, визначений законом про держбюджет на 2025 рік, на суму до 55 млрд грн. Йдеться про кредити та позики від Євросоюзу, міжнародних фінансових організацій, а також про випуск облігацій внутрішньої державної позики.

Ключова умова — повне виконання плану державних запозичень на 2025 рік. Лише після цього такі залучення вважатимуться понадплановими.

Як уряд планує використовувати кошти

Розпорядження передбачає кілька принципових обмежень і процедур:

  • понадпланові запозичення мають бути погоджені з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету;
  • залучені кошти не використовуватимуться у 2025 році, а зберігатимуться на кінець бюджетного періоду;
  • у 2026 році ці ресурси спрямують на фінансування держбюджету з одночасним зменшенням планових запозичень на наступний рік, без перевищення граничного дефіциту.

Для цього Державна казначейська служба відкриє окремі рахунки в Національному банку — у гривні та іноземній валюті. У перший робочий банківський день 2026 року кошти будуть перераховані на єдиний казначейський рахунок.

уряд Кабінет Міністрів України

