  1. В Украине

Кабмин разрешил дополнительно занять деньги, которые будут использованы уже в 2026 году

15:33, 19 декабря 2025
Правительство разрешило Минфину привлечь до 55 млрд грн сверх плана, сохранить эти средства до конца года и использовать их уже в 2026 году.
Кабмин принял распоряжение, которым разрешил Министерству финансов осуществить сверхплановые государственные заимствования в 2025 году.

Согласно документу, Минфин может привлечь в общий фонд государственного бюджета дополнительные ресурсы сверх объема, определенного законом о госбюджете на 2025 год, на сумму до 55 млрд грн. Речь идет о кредитах и займах от Евросоюза, международных финансовых организаций, а также о выпуске облигаций внутреннего государственного займа.

Ключевое условие — полное выполнение плана государственных заимствований на 2025 год. Лишь после этого такие привлечения будут считаться сверхплановыми.

Как правительство планирует использовать средства

Распоряжение предусматривает несколько принципиальных ограничений и процедур:

  • сверхплановые заимствования должны быть согласованы с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета;
  • привлеченные средства не будут использоваться в 2025 году, а будут храниться на конец бюджетного периода;
  • в 2026 году эти ресурсы направят на финансирование госбюджета с одновременным уменьшением плановых заимствований на следующий год, без превышения предельного дефицита.

Для этого Государственная казначейская служба откроет отдельные счета в Национальном банке — в гривне и иностранной валюте. В первый рабочий банковский день 2026 года средства будут перечислены на единый казначейский счет.

правительство Кабинет Министров Украины

