Кабмин разрешил дополнительно занять деньги, которые будут использованы уже в 2026 году
Кабмин принял распоряжение, которым разрешил Министерству финансов осуществить сверхплановые государственные заимствования в 2025 году.
Согласно документу, Минфин может привлечь в общий фонд государственного бюджета дополнительные ресурсы сверх объема, определенного законом о госбюджете на 2025 год, на сумму до 55 млрд грн. Речь идет о кредитах и займах от Евросоюза, международных финансовых организаций, а также о выпуске облигаций внутреннего государственного займа.
Ключевое условие — полное выполнение плана государственных заимствований на 2025 год. Лишь после этого такие привлечения будут считаться сверхплановыми.
Как правительство планирует использовать средства
Распоряжение предусматривает несколько принципиальных ограничений и процедур:
- сверхплановые заимствования должны быть согласованы с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета;
- привлеченные средства не будут использоваться в 2025 году, а будут храниться на конец бюджетного периода;
- в 2026 году эти ресурсы направят на финансирование госбюджета с одновременным уменьшением плановых заимствований на следующий год, без превышения предельного дефицита.
Для этого Государственная казначейская служба откроет отдельные счета в Национальном банке — в гривне и иностранной валюте. В первый рабочий банковский день 2026 года средства будут перечислены на единый казначейский счет.
