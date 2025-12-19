Сергій Власенко заявив про маніпуляції навколо звіту ТСК та спростував інформаційні вкиди

За його словами, в окремих медіа з’явилися повідомлення, які перекручують зміст звіту ТСК про виконану роботу..

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади Сергій Власенко заявив про маніпуляції навколо звіту Комісії.

За його словами, в окремих медіа з’явилися повідомлення, які перекручують зміст звіту ТСК про виконану роботу..

З цього приводу він заявив наступне:

«Згідно з пунктом 7 Постанови Верховної Ради України від 19 червня 2025 року № 4511-IX «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади», «строк діяльності Тимчасової слідчої комісії – ОДИН РІК з дня її утворення». Оскільки Тимчасова слідча комісія була утворена 19 червня 2025 року, то, відповідно, строк її діяльності закінчується 19 червня 2026 року. І, згідно із законодавством України, ніяких додаткових рішень Верховної Ради України щодо строку діяльності Тимчасової слідчої комісії не потрібно. Тимчасова слідча комісія працювала, працює і буде працювати до закінчення строку своїх повноважень всупереч всім бажанням корупціонерів – як уже викритих Тимчасовою слідчою комісією, так і тих, кого ми викриємо у найближчий час.

Разом із тим, на виконання вимог частини другої статті 3 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», пункту 8 Постанови Верховної Ради України від 19 червня 2025 року № 4511-IX «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади», Тимчасовою слідчою комісією зареєстровано проєкт Постанови Верховної Ради України «Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України про виконану роботу» (реєстраційний № 14299 від 15 грудня 2025 року).

Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу й результати діяльності за перші шість місяців з дня її утворення є невід’ємним додатком до проєкту Постанови та містить системний виклад здійснених заходів та реалізованих повноважень у межах наданого Комісії мандату.

Звертаю увагу окремих так званих «чесних та незалежних» засобів масової інформації на те, що звіт, усупереч поширюваним ними твердженням, не містить пропозицій щодо зведення поняття «доброчесності» виключно до відповідності вимогам антикорупційного законодавства. Звіт також не містить будь-яких наративів, спрямованих проти Національного антикорупційного бюро України, оскільки протягом шести місяців роботи Тимчасова слідча комісія не зосереджувала свою діяльність на аналізі можливих фактів корупції у Бюро, а відтак висновки щодо наявності чи відсутності корупції в цьому органі у звіті відсутні. У звіті також відсутні будь-які маніпулятивні твердження стосовно Громадської ради доброчесності, пропозиції щодо її ліквідації, а також щодо ліквідації інших правоохоронних чи судових органів. У звіті відсутні пропозиції щодо запровадження механізмів контролю за діяльністю Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя з боку органів політичної влади. Крім того, Тимчасова слідча комісія не має на меті здійснювати допити суддів, які здійснюють правосуддя та (або) в будь-який спосіб втручатися у процес здійснення ними правосуддя. У зв’язку із зазначеним вище, закликаю всіх ознайомлюватися безпосередньо з текстом звіту, а не покладатися на повідомлення окремих засобів масової інформації, які фактично поширюють маніпулятивні інтерпретації та публічно стають на захист корупційних практик.

Упродовж звітного періоду Тимчасова слідча комісія діяла з неухильним дотриманням вимог законодавства. Діяльність Комісії була спрямована на всебічний, об’єктивний і неупереджений розгляд питань, що належать до предмета її розслідування, з дотриманням принципів законності, прозорості та підзвітності Верховній Раді України, і буде продовжена на засадах нульової толерантності до корупції».

