Сергей Власенко заявил о манипуляциях вокруг отчета ВСК и опроверг информационные вбросы

По его словам, в отдельных медиа появились сообщения, которые искажают содержание отчета ВСК о выполненной работе.

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти Сергей Власенко заявил о манипуляциях вокруг отчета Комиссии.

По этому поводу он заявил следующее:

«Согласно пункту 7 Постановления Верховной Рады Украины от 19 июня 2025 года № 4511-IX «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти», «срок деятельности Временной следственной комиссии — ОДИН ГОД со дня ее образования». Поскольку Временная следственная комиссия была образована 19 июня 2025 года, соответственно, срок ее деятельности заканчивается 19 июня 2026 года. И, согласно законодательству Украины, никаких дополнительных решений Верховной Рады Украины относительно срока деятельности Временной следственной комиссии не требуется. Временная следственная комиссия работала, работает и будет работать до окончания срока своих полномочий вопреки всем желаниям коррупционеров — как уже разоблаченных Временной следственной комиссией, так и тех, кого мы разоблачим в ближайшее время.

Вместе с тем, во исполнение требований части второй статьи 3 Закона Украины «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», пункта 8 Постановления Верховной Рады Украины от 19 июня 2025 года № 4511-IX «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти», Временной следственной комиссией зарегистрирован проект Постановления Верховной Рады Украины «Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины о выполненной работе» (регистрационный № 14299 от 15 декабря 2025 года).

Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе и результатах деятельности за первые шесть месяцев со дня ее образования является неотъемлемым приложением к проекту Постановления и содержит системное изложение осуществленных мероприятий и реализованных полномочий в рамках предоставленного Комиссии мандата.

Обращаю внимание отдельных так называемых «честных и независимых» средств массовой информации на то, что отчет, вопреки распространяемым ими утверждениям, не содержит предложений по сведению понятия «добропорядочности» исключительно к соответствию требованиям антикоррупционного законодательства. Отчет также не содержит каких-либо нарративов, направленных против Национального антикоррупционного бюро Украины, поскольку в течение шести месяцев работы Временная следственная комиссия не сосредотачивала свою деятельность на анализе возможных фактов коррупции в Бюро, а потому выводы о наличии или отсутствии коррупции в этом органе в отчете отсутствуют. В отчете также отсутствуют какие-либо манипулятивные утверждения относительно Общественного совета добропорядочности, предложения о его ликвидации, а также о ликвидации других правоохранительных или судебных органов. В отчете отсутствуют предложения о внедрении механизмов контроля за деятельностью Общественного совета добропорядочности, Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия со стороны органов политической власти. Кроме того, Временная следственная комиссия не ставит своей целью проведение допросов судей, осуществляющих правосудие, и (или) каким-либо образом вмешиваться в процесс осуществления ими правосудия. В связи с изложенным выше призываю всех знакомиться непосредственно с текстом отчета, а не полагаться на сообщения отдельных средств массовой информации, которые фактически распространяют манипулятивные интерпретации и публично становятся на защиту коррупционных практик.

В течение отчетного периода Временная следственная комиссия действовала с неукоснительным соблюдением требований законодательства. Деятельность Комиссии была направлена на всестороннее, объективное и беспристрастное рассмотрение вопросов, относящихся к предмету ее расследования, с соблюдением принципов законности, прозрачности и подотчетности Верховной Раде Украины, и будет продолжена на принципах нулевой толерантности к коррупции».

